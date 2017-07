Küchenbrand in Fürth: Rauchmelder rettet Bewohner

FÜRTH - Am Donnerstagmorgen brach in der Küche in einem Mehrfamilienhaus in Fürth ein Feuer aus. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Vermutlich löste ein defekter Warmwasserboiler das Feuer aus.

Weil der Rauchmelder anschlug, konnten sich die Bewohner rechtzeitig ins Freie retten. Die Feuerwehr hatte den Brand in der Küche schnell unter Kontrolle. © NEWS5 / Bauer



Am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr ging bei der Feuerwehr die Mitteilung über einen Zimmerbrand im Fürther Stadtteil Vach ein. In einem zurückgesetzten Mehrfamilienhaus in der Herzogenauracher Straße entdeckten die Einsatzkräfte das Feuer in der Küche, konnten die Flammen jedoch recht schnell löschen.

Die beiden Hausbewohner wurden durch den Rauchmelder geweckt und konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Sie hatten keine sichtbaren Verletzungen, der Rettungsdienst brachte eine Person jedoch vorsorglich ins Krankenhaus.

Laut Polizeiaussage war die Ursache für den Brand vermutlich ein Defekt am Warmwasserboiler. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 6000 Euro.

