Kulturerbe: Ehre für die Drechsler

Bundesverband des Traditionshandwerks sitzt in Fürth — "Wichtige Imagesache" - vor 36 Minuten

FÜRTH - Schöne Bescherung für die Zunft der Drechsler: Das Traditionshandwerk hat wie die Michaelis-Kirchweih Aufnahme ins bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes gefunden. Die Kleeblattstadt spielte dabei eine nicht unwesentliche Rolle: Fürths Kreishandwerkerschaft ist seit 1973 Sitz des Bundesverbands der Drechsler.

Beim Drechseln werden rotierende Werkstücke bearbeitet. Die Oberflächen lassen sich dabei perfekt glätten. © Fotos: Deutscher Drechslerverband



Kreishandwerkerschafts-Geschäftsführer Thomas Mörtel führt auch die Geschäfte des Deutschen Drechsler- und Holzspielzeugmacherverbandes. Dessen Handwerk ist damit eine von bislang nur 97 eingetragenen "lebendigen Kulturformen". Mörtel wertet das als "verdiente Würdigung eines jahrtausendealten Handwerks, das von seiner Vielfalt und seiner künstlerischen Ader lebt".

Erste Spuren der Technik des Drehens zur Bearbeitung rotierender Werkstücke aus Holz, Horn, Bernstein oder Elfenbein finden sich bereits vor 4500 Jahren in Ägypten. Heute wird sie in Deutschland vor allem in kleinen Betrieben bewahrt. Gut 100 von ihnen sind im 1879 gegründeten Verband Mitglied. Franken gilt als eines der Zentren des Handwerks. Die Berufsschule in Bad Kissingen ist einer von nur noch zwei Standorten für die dreijährige Fachausbildung.

Weil Lehrlinge rar sind, erwartet Verbandsgeschäftsführer Mörtel eine positive Initialzündung von der Aufnahme ins Kulturerbe: "Wir haben die große Hoffnung, dass wir mehr Interessenten finden und fördern können, um die professionelle Gesellenausbildung bis zum Drechslermeister im Land erhalten zu können. Das bedeutet Zukunftsfähigkeit und Erhalt von Qualität und Leistungsfähigkeit für den gesamten Beruf."

"Wir sind etwas Besonderes"

Initiiert hat die Bewerbung für die Unesco-Liste der Maßbacher Drechslermeister Wolfgang Miller. Ein erster erfolgreicher Schritt nach zweijährigen Bemühungen war im März 2018 die Aufnahme ins Verzeichnis für den Freistaat Bayern. Der stellvertretende Verbandsvorsitzende, der die Ausbildung an der Berufsschule leitet, sieht ein wichtiges Ziel erreicht: "Wir sind eine kleine Berufsgruppe und werden oft nicht für voll genommen. Mit dieser Auszeichnung aber sind wir etwas Besonderes, finden in der Politik mehr Gehör und bei der Bevölkerung mehr Beachtung."

Selbst wenn der Kulturerbe-Titel nicht finanziell dotiert und nicht gewerblich nutzbar sei, so "lässt er mein Herz höher schlagen", sagt der 54-Jährige. Sei es doch eine "ganz wichtige Imagesache, diesen Status zu bekommen" Miller hofft, dass seine Kollegen dadurch wieder "mehr Stolz auf ihren Beruf und Standesbewusstsein entwickeln und verstärkt Auszubildende in ihre Betriebe aufnehmen, um ihr Wissen weiterzugeben." Gearbeitet wird traditionell von Hand an der Drehbank – oder mit modernen CNC-Automaten. Die Produktpalette der geschätzt 1000 deutschen Betriebe reicht von kunstvollen Schalen und Leuchtern über Gebrauchsgegenstände wie Eierbecher und Pfeifen bis zu Schachfiguren und Drum-Sticks.

Handwerkliche, aber auch gesellschaftliche Traditionen zu bewahren, ist eines der Ziele des Immateriellen Kulturerbes. Das bayerische Verzeichnis zählt 37 Einträge, das bundesweite fast 100 – darunter das Flecht-, das Köhler- oder das Reetdachdecker-Handwerk, aber auch Traditionen wie das Bauhüttenwesen, die Flößerei oder die Fürther Michaeliskirchweih. Die jetzt bekanntgegebenen 18 Neuaufnahmen sollen Mitte 2019 mit einer feierlichen Urkundenübergabe in Berlin besiegelt werden.

fn