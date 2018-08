Kulturerbe: Warum Bolzplätze so wertvoll sind

FÜRTH - In Nordrhein-Westfalen zählen Bolzplätze seit diesem Jahr zum immatierellen Kulturerbe des Bundeslandes. Auch in Fürth versprühen elf Felder – ob Hartplatz oder Wiese – Fußballromantik pur. Laut Bürgermeister Markus Braun kann eine Stadt gar nicht genügend davon haben.

Freizeitkicker auf dem von Unkraut überwucherten Bolzplatz Philipp-Reis-Straße - was soll's, Hauptsache, der Ball rollt. Foto: Foto: Hans Winckler



Man muss nur nach Feierabend mit dem Fahrrad am Wiesengrund entlang fahren, um zu verstehen, warum Fußball auf der Welt so populär geworden ist. Am Pappelsteig treffen sich dienstags seit vielen Jahren die Freizeitkicker, die ihre Mannschaft "Azonga" nennen. Manchmal bilden zwei krumme Skistöcke die Torpfosten, oft sind es auch nur Rucksäcke. Die Kombinationen sind durchaus ansehnlich, Trikots und Hautfarben sind bunt gemischt.

Statt eines Schlusspfiffs beendet die Dämmerung das Spiel. Verletzte und beruflich Verhinderte kommen gegen Ende – zum Anfeuern, Fachsimpeln und Bier trinken. Manchmal streiten die Spieler über einen nicht abgespielten Ball oder ein Foul, doch wesentlich öfter unterbrechen Lachsalven ihre Ballstafetten. Es ist eine gelöste Stimmung.

Da liegt es nahe, dass sich mit Fürths Bürgermeister Markus Braun ein Politiker gerne stark macht für die Plätze, auf denen man ohne Vereinsmitgliedschaft und ohne regelmäßige Anwesenheitspflicht einfach kicken darf: auf den Bolzplätzen dieser Stadt.

Platz fürs Wohnen oder fürs Bolzen?

Deren Existenzrecht begründet er so: "Weil der Reihenhausgarten den Kindern zu klein wird und der Lederball nur noch für Konflikte mit dem Nachbarn sorgt, gibt es Bolzplätze." Dort beginnt dann ein ganz anderer Prozess, den sich Braun nur zu sehr wünscht: "Es geht nicht nur ums Austoben, sondern auch um soziales und interkulturelles Miteinander." Soll heißen: Hier kommen Menschen schneller miteinander ins Gespräch, als sie es sonst tun würden.

Wer versohlt, der holt. Wer trifft, aber auch: Das Tor auf dem Platz an der Geißäckerstraße in Burgfarrnbach hat kein Netz. Foto: Foto: Hans Winckler



Elf Bolzplätze gibt es im Stadtgebiet, ein zwölfter entsteht gerade am Rennweg in Oberfürberg. "Die Auslastung ist groß", beschreibt Braun deren Beliebtheit, weshalb er sich "an jeder Ecke" welche wünsche. Doch das ist leider bei weitem nicht der Fall. Braun würde das gerne ändern, es läge nicht einmal an fehlendem Geld, "sondern an den Gegebenheiten". Die Stadtverwaltung steht hier vor einem Zwiespalt: Die Menschen brauchen Wohnungen, "aber in Wohnungen leben Familien", sagt Braun, und deren Kindern wollen und sollen kicken können.

Wie in der dicht bebauten und weiter nachverdichteten Südstadt. Auf der Wiese des Südstadtparks sieht man immer wieder Fußballer. "Hier ist Fußball spielen erlaubt, aber wir haben keine Tore aufgestellt, weil wir die Grünfläche erhalten wollen."

Denn wer sich die bislang acht öffentlichen Rasenplätze derzeit ansieht, der kann oft nur noch erahnen, wo Halme standen; denn die Keeper der Kleeblattstadt treten im Torraum alles platt. Das kann auf den drei Hart- oder Streetsoccer-Plätzen nicht passieren. Doch Pflege und intensive Nutzung – das geht nicht zusammen. "Wenn wir die Rasenplätze systematisch pflegen würden, müssten wir sie immer wieder sperren", erklärt Braun. Und das sei sicher nicht im Sinne der Freizeitkicker.

Die Bolzplätze und Streetball-Anlagen dieser Stadt: Schießanger, Uferstraße/Weiherstraße, Siebenbogenbrücke, Röllingersteg, Frauenstraße/Sonnenstraße/Flößaustraße, Jagdstraße, Geißäcker Straße, Würzburger Straße/Am Kieselbühl, Philipp-Reis-Straße, Finkenschlag, Tulpenweg und bald Rennweg.

