Kunstvolle Blicke über den Tellerrand

Der Fürther Georg Langkammerer öffnet bis März seine Schatzkammer - vor 41 Minuten

FÜRTH - Er liebt die Kunst und befasst sich schon seit Studienzeiten damit. Nun gewährt Georg Langkammerer, geboren 1935 in Fürth, Einblicke in seine Sammlung und eigene Werke. Beides ist enorm vielfältig und hält unerwartete Entdeckungen bereit.

Künstler und Sammler: Georg Langkammerer beherbergt in seinem Atelier interessante Werke aus aller Welt. © Foto: Athina Tsimplostefanaki



Künstler und Sammler: Georg Langkammerer beherbergt in seinem Atelier interessante Werke aus aller Welt. Foto: Foto: Athina Tsimplostefanaki



Die Arbeiten des Mannes, der sich kurz Geo nennt, sind oft von der Architektur inspiriert: Klare geometrische Formen, gerne Quadrate, bauen durch ihre Farben Brücken untereinander. In konstruktivistischer Manier hat Langkammerer Gebilde entworfen, die in die dritte Dimension hinausstreben und sich auf die konkrete Kunst beziehen. Gut gelaunt treten die Baukasten-Elemente in ein Wechselspiel miteinander. Linien und Flächen stehen emanzipiert für nichts als für sich selbst. Die Acrylfarbtöne sind satt und knallig. Bauhaus lässt grüßen.

„Ja, ich wollte mal Architekt werden“, lächelt Langkammerer, der letztlich weder Malerei, noch Baukunst, sondern Betriebswirtschaft studierte. Hinzu kommen Werke, in denen er Naturmaterialien wie Zweige und Tannenzapfen anordnet sowie Siebdrucke, die sich wesentlich zarter geben, und Fotografien mit Übermalungen. Letztere greifen geschickt Details aus den Fotos heraus, zum Beispiel Blätter einer Blüte oder die Kontur eines Radsportlers, die dann variiert und ausgeschmückt werden.

Die Sammlung trumpft mit Namen wie Chagall und Dalí auf. Tatsächlich sind die Großmeister mit gedruckten Farblithographien vertreten: Chagall erfreut in Rot und Blau, mit einem Herzen und einem Paar im Hintergrund, vorne prangen Blumen, Dalí dagegen wirkt zurückhaltend zeichnerisch. Auch ein handsigniertes Hundertwasser-Exemplar ziert die Schau. Eine herrliche Keramikschale aus der Hand des Österreichers ergänzt das Bild.

Überhaupt gehören die Objekte, meist aus Glas, zu Langkammerers Highlights. Ob Vasen, Schalen oder Lampen – er hat wahre Kleinode zusammengetragen. Die fränkische Region ist mit bedeutenden Namen wie Oskar Koller und Werner Knaupp präsent. Ersterer verzaubert mit seinen getupften Aquarellen, der zweite steuert das Bildnis „Verbrennungen“ ganz in Schwarz bei, das von Schattierungen und Nuancen lebt. Helmut Schmidt-Rednitz hat ein fränkisches Dorf stilisiert.

Ein einmaliger Blickfang ist das Werk „Tingari Circle“ des Australiers Ronnie Tjampitjinpa. Der Aborigine-Künstler lässt hypnotische, biegsame Punkte tanzen. Das ist nicht nur sehr dekorativ, sondern interpretiert auch seine Tradition und erzählt Geschichten über die Mythen seines Volkes.

Auf ganz andere Art fällt der Berliner Horst Dieter Keitel aus dem Rahmen. Er hat deutsche Politiker mit spitzer Feder karikaturistisch, ja fast kabarettistisch, aufs Papier gebracht. Helmut Schmidt lädt zur „Kanzlerregatta“, Hans Dietrich Genscher ist geschäftig auf „Nahost-Mission“ und Franz Josef Strauß wagt bei ihm den „Sturm auf die Kanzlerkrone“.

Stolz verweist Langkammerer auf das erste Bild, das er sich als Student kaufte und das damals seinen Geldbeutel arg strapazierte: ein surrealistisches Werk der Münchner Künstlerin Valeska.

Georg Langkammerer: „Meine Sammlung und ich“, zu sehen bis zum 17. März, jeden Mittwoch von 16 bis 20 Uhr, Würzburger Straße 171 (über der Drogerie).

CLAUDIA SCHULLER