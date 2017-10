Kürbisse gehören im Herbst einfach dazu

FÜRTH - Der Herbst ist da, wenn die Blätter fallen? Ja, schon richtig. Doch seit einigen Jahren setzen mehr und mehr auch die Kürbisse ein unübersehbares Signal für diese Jahreszeit. Sie leuchten auf den Feldern in strahlenden Orangetönen, tummeln sich auf den Tellern und sorgen für stimmungsvolle Dekoration in den Vorgärten. In und um Fürth sind sie jetzt überall zu finden, zum Beispiel auch auf dem Steinacher Kürbishof. Ein Besuch bei Familie Schneider — und ein Basteltipp von Familie Franz aus Poppenreuth.

Auf dem Feld begutachtet Rainer Schneider die letzten Exemplare der Halloween-Kürbisse, die auf ihre Ernte warten. Foto: Hans-Joachim Winckler



Sie sind klein, sie sind groß. Stachelig, glatt, geformt wie ein Ufo, geringelt wie eine Schlange – Kürbisse in 64 verschiedenen Sorten finden sich im Moment auf dem Schneider-Hof in Steinach. Viele von ihnen kann man essen, manche nicht. Die sind einfach nur schön. Aber ganz gleich, ob Zier- oder Speise-Kürbis: Hier machen – wohl sortiert – alle eine gute Figur.

Wohin man auch schaut, überall sind Prachtexemplare liebevoll dekoriert. Eine Pyramide präsentiert mitten im Hof, was frisch von den nahen Feldern gekommen ist. In Steigen und Regalen wartet unweit davon eine weitere Auswahl aus der Vielfalt. "Früher", sagt Richard Schneider (44), "haben wir Tabak angepflanzt."

2003 wurde hier der letzte geerntet. Seither baut der Nebenerwerbslandwirt Kürbisse an. Unterstützt wird er auch von seinem Bruder Rainer Schneider (48), der erinnert sich: "Ein Auslöser war eigentlich meine Frau Nicole, die kam damals durch ihren Blumenladen darauf, dass Kürbisse immer stärker gefragt werden."

Damit die Kunden wissen, was sich in der Küche Feines aus der kalorienarmen Vielfalt zaubern lässt, hat Richard Schneider eine ganze Rezept-Galerie zur Information herausgesucht und aufgehängt: "Wir haben sogar sogenannte Mikrowellen-Kürbisse, die kommen im Handumdrehen auf den Tisch und sind wirklich lecker."

Seniorchefin hat alles im Griff

In Steinach sind die Kürbisse Familiensache. Ganz wichtig, sagen die Brüder, ist dabei die Seniorchefin: "Ohne sie geht gar nichts." Gerda Schneider lacht. Die 77-Jährige steht vor einem großen Wasserbecken und wäscht Zierkürbisse ab. Schließlich sollen die Schmuckstücke glänzen, wenn sie in arrangiert werden.

Richard Schneider sortiert die von seiner Mutter zuvor sorgsam gewaschenen Zierkürbisse zum Abtransport in Kisten. Foto: Hans-Joachim Winckler



"So zwischen 700 und 1000 Stück gehen an manchen Tagen schon durch meine Hände", überlegt Gerda Schneider und schrubbt fleißig mit einer Bürste die Zacken eines stacheligen Teils sauber.

Welche Erinnerungen verbindet sie denn mit dem Gemüse, das Botaniker erstaunlicherweise zu den Beeren zählen? "Meine Großmutter hat die Kürbisse immer süß-sauer eingelegt, wenn wir aus der Schule kamen, mussten wir die manchmal essen", erzählt Gerda Schneider. Heute freut sie sich, wenn der Herbst kommt: "Ich dekoriere immer die Wohnung mit den Zierkürbissen."

