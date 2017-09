Kurioses zur Kärwa: Führungen der Fürther Tourist-Info

Großes Angebotsspektrum mit überraschenden Blicken auf die Kleeblattstadt - vor 2 Minuten

FÜRTH - Allerhand interessante Stadtspaziergänge bietet die Fürther Tourist-Information im Oktober an. Das Spektrum reicht vom Rathausturm bis zum Friedhofsengel. Eine kleine Auswahl.

Auch Fürths wohl prächtigster Straßenzug, die Hornschuchpromenade, ist Ziel einer Führung. © Foto: Hans Winckler



Auch Fürths wohl prächtigster Straßenzug, die Hornschuchpromenade, ist Ziel einer Führung. Foto: Foto: Hans Winckler



Bei der Führung "Blickpunkt Rathaus, Turm und Co." geht es schon an diesem Sonntag um 11 Uhr durch das klassizistische Amtsgebäude, in den repräsentativen Sitzungssaal und auf den Rathausturm. Treffpunkt ist am Eingang zum Rathaus (Königstraße 88).

Beim Stadtspaziergang "Warum die Nürnberger nicht nach Fürth durften und andere Kirchweihgeschichten" gibt es – passend zum Auftakt des Rummels in der Innenstadt – neben Historischem auch viele Kuriositäten rund um die Michaelis-Kirchweih zu hören. Los geht’s ebenfalls diesen Sonntag sowie am Samstag, 7. Oktober, jeweils 14 Uhr, am Kirchenplatz St. Michael. Bei dem Spaziergang "Fürth für Einsteiger" steht die spannende, über 1000-jährige Stadtgeschichte im Mittelpunkt. Treffpunkt ist am Dienstag, 3. Oktober, Samstag, 14. Oktober, und Samstag, 21. Oktober, jeweils 14 Uhr, im Innenhof des Kulturforums (Würzburger Straße 2).

Das 1891 erbaute Logenhaus in der Dambacher Straße 11 ist zweifellos eines der schönsten Gebäude in Fürth. Der Logenvorstand gewährt bei der Besichtigung "Die Loge zur Wahrheit und Freundschaft" am Mittwoch, 4. Oktober, 17 Uhr, Einblicke in die Räumlichkeiten und erklärt Symbole und Zeichen der Freimaurerei.

Viele versteckte und teils aufwändig renovierte Höfe gibt es bei dem Rundgang "Die Altstadt und ihre Höfe" zu entdecken, der am Sonntag, 8. Oktober, und Samstag, 28. Oktober, jeweils um 14 Uhr am Kirchenplatz St. Michael beginnt.

Fahrspaß und Geschichte stehen bei der Aktivtour "Unterwegs mit dem Segway" im Mittelpunkt. Für die Fahrten am Sonntag, 15. Oktober, 11 Uhr, und Samstag, 21. Oktober, 14 Uhr, ist eine Anmeldung unter www.easy2move.de erforderlich. Voraussetzungen: Mindestalter 15 Jahre, gültiger Führerschein bzw. Mofaberechtigungsschein, Gewicht 45 bis 118 Kilogramm.

Blick hinter die Kulissen

Der Stadtspaziergang "Luther war nie in Fürth. . . " zeigt am Sonntag, 15. Oktober, welche Veränderungen die Reformation mit sich brachte. Los geht es um 14 Uhr am Kirchenplatz St. Michael. Bei "Abenteuer Stadtgeschichte" können Interessierte am Mittwoch, 18. Oktober, 17 Uhr, einen Blick hinter die Kulissen des Stadtarchivs mit wissenschaftlicher Bibliothek im Schloss Burgfarrnbach werfen. Treffpunkt ist am Schlosshof 12. Eine Anmeldung bei der Tourist-Information Fürth oder online unter stadtspaziergaenge-fuerth.reservix.de ist erforderlich.

Der Spaziergang "Die Fürther Prachtpromenade: Historismus, Jugendstil und die feinen Leute" führt am Sonntag, 22. Oktober, 11 Uhr, von der Ecke Hornschuchpromenade und Luisenstraße in die Königswarterstraße und die Hornschuchpromenade, die zu den schönsten Straßenzügen in der Kleeblattstadt zählen.

Der Spaziergang "Bezaubernde Engel im Fürther Friedhof" führt am Sonntag, 22. Oktober, 14 Uhr, zu den Engelsfiguren auf dem Fürther Friedhof. Fern von Kitsch und Esoterik sind das Aussehen und die Bedeutung der Himmelsboten im Wandel der Zeit das Thema der Führung. Treffpunkt ist vor der Aussegnungshalle des Friedhofs in der Erlanger Straße.

"Fürth auf vier Pfoten" ist eine Tour für Menschen betitelt, die mit ihren Hunden am Sonntag, 22. Oktober, 14.30 Uhr, die Stadt entdecken möchten. Treffpunkt ist im Innenhof des Kulturforums (Würzburger Straße 2). Eine Anmeldung bei der Tourist-Information oder unter www.stadtspaziergaenge-fuerth.reservix.de ist erforderlich.

Tickets, mehr Informationen und das komplette Tourenprogramm gibt es bei der Tourist-Information am Bahnhofplatz, erreichbar unter Tel. (0911) 2 39 58 70. Abonnenten der Fürther Nachrichten erhalten mit ZAC-Karte 20 Prozent Rabatt auf die Preise für die Führungen.

fn