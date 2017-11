Kurs nimmt Eltern Sorgen und Ängste

Erziehungsfragen treiben Mütter und Väter um — Stiftung spendet

STEIN - Für das Kursangebot "Starke Eltern – starke Kinder", spendet die Landkreisstiftung 2000 Euro.

Landrat Matthias Dießl überreicht eine Spende der Landkreisstiftung. © Sebastian Zelada



Landrat Matthias Dießl hatte bei der symbolischen Scheckübergabe ein offenes Ohr für die Eltern: Im Sitzkreis hörte er sich die Motive der Kursteilnehmer an. Das Angebot soll Mütter und Väter in Erziehungsaufgaben unterstützen: Wie geht man mit dem Nachwuchs besser um? Wie kann man die Herausforderungen des Familienalltags entspannter meistern?

Dabei geht es um persönliche Werte und Vorstellungen, Sicherheit in der Erziehung, das Setzen von Grenzen, Kommunikation in der Familie, Konfliktlösungen und darum, was die Eltern ihren Kindern in welchem Alter zumuten können.

Die Beweggründe für die Kursteilnahme reichen von Stressbewältigung bis hin zu Ängsten vor dem Elterndasein. Diese kommen übrigens häufiger, als man denkt: Quer durch alle Altersklassen äußerten die Erziehungsberechtigten ihre Bedenken. "Mein Sohn Louis ist jetzt zehn Monate alt. Wir haben uns angemeldet, um uns mit anderen Eltern auszutauschen und ein paar Tricks und Kniffe zu lernen", sagte ein Vater. Eine Mutter erklärte ihr Anliegen so: "Ich war schon letztes Jahr im Elternkurs. Meine Tochter ist jetzt drei Jahre alt und mir geht es hauptsächlich darum, sie zu stärken. Sie ist sehr zurückhaltend und schüchtern." Landrat Dießl, selbst Vater, kannte einige Alltagsprobleme aus eigener Erfahrung. Gerade deshalb freue er sich über ein so "tolles Angebot".

Anmeldungen und Infos zum Kurs "Starke Eltern – starke Kinder" bei Claudia Lindner unter Telefon (09 11) 4 62 07 02 oder per Mail an familien-beratung@t-online.de

