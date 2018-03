L'Osteria eröffnet im April in Fürth

FÜRTH - Dass es auch in Fürth die beliebten Pizzen in Übergröße geben soll, ist schon seit längerem bekannt. Nun steht auch ein Eröffnungstermin fest: Die L'Osteria legt am 6. April los.

Ins Erdgeschoss des umgebauten Commerzbank-Gebäudes zieht die neue L'Osteria-Filiale. © Hans-Joachim Winckler



Nicht mal mehr drei Wochen müssen sich die Fürther also noch gedulden. Das verrät die Facebookseite "L'Osteria (Fürth)", auf der schon fleißig Werbung gemacht wird. Für geladene Gäste wird es bereits am 5. April eine Opening-Feier geben.

Die Filiale zieht ins Herz der Fürther Innenstadt: ins ehemalige Commerzbank-Gebäude direkt neben der Neuen Mitte. Das Haus wurde in den vergangenen Monaten umfassend modernisiert und umgebaut. Eigentümer sind seit dem Auszug der Bank die Brüder Walter und Johannes Schwarz, die Kanzleien für Rechtsberatung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung betreiben.

Die Restaurant-Kette L'Osteria hat in den vergangenen Jahren stark expandiert und inzwischen Filialen in mehreren deutschen Städten sowie auch in Österreich, der Schweiz und England. Sie werden teils in Eigenregie, teils von Franchise-Nehmern betrieben. Das erste Lokal wurde 1999 in Nürnberg eröffnet, von Klaus Rader und Friedemann Findeis, die 2002 auch zu den Gründern der Kette Vapiano gehörten.

Schon damals schaffte es die Pizza nicht nur über den Tellerrand, sondern auch bis hinter die Grenzen Nürnbergs: Schnell waren auch Fürther unter den Gästen. Jetzt bekommen sie ihre eigene L'Osteria.

