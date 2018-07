LAC Quelle: Nachwuchs holt zweimal Gold

Aeschlimann macht’s wieder — Schneider darf auf die EM hoffen - vor 1 Stunde

KITZINGEN/LONDON - Zweimal Gold, dazu jede Menge Silber und Bronze: Die Nachwuchsathleten des LAC Quelle Fürth sammelten bei den Bayerischen Meisterschaften der U 23- und U 16-Junioren Medaillen. In London hatte zudem Sprintstar Patrick Schneider Grund zur Freude.

Patrick Schneider lief mit der deutschen Staffel auf Platz drei. © Foto: Kiefner



Patrick Schneider lief mit der deutschen Staffel auf Platz drei. Foto: Foto: Kiefner



Eine Woche nach den Bayerischen Meisterschaften der Aktiven standen an diesem Wochenende die U 23- und U 16-Wettbewerbe auf dem Plan. Grund zu jubeln hatten besonders die Quelle-Juniorinnen, die zwei Goldmedaillen gewannen.

Stefanie Aeschlimann holte sich im Dreisprung – nach dem Erfolg bei den Aktiven – auch bei der U 23 den Titel. Bereits mit ihrem ersten Versuch ließ sie die Konkurrenz deutlich hinter sich, steigerte sich noch und landete schließlich bei guten 12,71 Metern. Damit blieb die 21-Jährige zwar deutlich hinter ihrer Bestweite, zeigte sich aber trotzdem in guter Form für die Deutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Nürnberg.

Ihren zweiten Titel sicherte sich auch Stabhochspringerin Anna Sailer. Sie hatte vor einer Woche bereits bei den U 20-Juniorinnen triumphiert und wiederholte diesen Erfolg nun im U 23-Wettkampf. Zwar konnte sie die 3,90 Meter der Vorwoche nicht wieder überspringen, aber 3,80 Meter genügten, um Noemi Rentz auszustechen.

Im ersten Anlauf zu Silber

Denkbar knapp verpasste Ilias Boukechab den Titel über 3000 Meter. Nach einem starken Lauf ging er nach 9:46,86 Minuten mit gerade einmal 64 Hundertstelsekunden hinter Tobias Tent durchs Ziel und sicherte sich immerhin Silber. Ebenfalls Silber über 3000 Meter holte sich Hannah Kadner bei der U 23, sie ging mit 10:33,08 Minuten in die Wertung ein.

Über eine überraschende Medaille durfte sich Sprinter Robert Schunk freuen. Der 14-Jährige ist erst seit wenigen Monaten dabei und holte sich in einer Zeit von 12,14 Sekunden bei seinen ersten Bayerischen Meisterschaften gleich den Vizetitel über die 100 Meter. Das gelang auch der 13-jährigen Nachwuchsathletin Kaya Russler, die im Weitsprung bei einer Weite von 5,24 Metern landete.

Weitere Silbermedaillen gingen an die W 16-Staffel über 100 Meter in der sehr guten Zeit von 50,43 Sekunden, an Alexander Schmidt in 11,15 Sekunden im 100-Meter-Sprint der U 23 und an Lukas Beste, der in der Altersklasse M 15 seine Kugel auf eine Weite von 15,01 Metern stieß. Mit zweimal Bronze vervollständigten Christian Lino Tomekpe und die 4x100-Meter-Staffel der männlichen U 23 den Medaillensatz für den LAC Quelle Fürth. Tomekpe hatte die 80-Meter-Hürdenstrecke der M15 in einer Zeit von 11,27 Sekunden überwunden, die Staffel kam nach 43,50 Sekunden ins Ziel.

Pech dagegen hatte die 4x-100-Meter-Staffel der U 23-Juniorinnen, die nach einem Wechselfehler das fest eingeplante Edelmetall abschreiben musste.

LAC-Sprintstar Patrick Schneider sorgte am späten Sonntagabend noch für einen weiteren Erfolg. Beim Weltcup in London belegte er als Schlussläufer mit der deutschen 4x400-Meter-Staffel nicht nur den dritten Platz hinter den USA und Polen, sondern erfüllte mit einer Zeit von 3:03,16 Minuten auch noch die Norm für die Europameisterschaft im August in Berlin. Damit könnte für Schneider und seinen Trainer Harald Schmaus ein großer Traum in Erfüllung gehen.

ANDREAS GOLDMANN