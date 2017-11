Ladendiebe greifen Detektiv an und flüchten

Mann leicht verletzt - Einer der Täter noch flüchtig - vor 1 Stunde

FÜRTH - Zwei Männer entwendeten am Freitagnachmittag Spirituosen aus einem Supermarkt in der Fürther Südstadt. Als der Ladendetektiv die beiden stoppte, griffen sie diesen an und flüchteten. Einer der beiden Täter ist noch immer flüchtig.

Gegen 14.30 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Supermarktes zwei Männer dabei, wie sie Spirituosen entwendeten. Als das Duo den Laden verlassen hatte, sprach er sie nach Angaben der Polizei an und bat sie in sein Büro. Dabei entstand eine Rangelei, bei der einer der Diebe den Detektiv schlug. Beide Männer flüchteten daraufhin.

Die alarmierte Polizei konnte einen der beiden Täter, einen 30-jährigen Mann, kurze Zeit später festnehmen. Der Komplize wird derzeit noch gesucht. Das erbeutete Diebesgut fanden die Beamten auf einem Fahrrad, das sich im unmittelbaren Umkreis des Supermarktes befand. Der Detektiv des Supermarktes zog sich bei der Rangelei leichte Verletzungen zu. Gegen beide Männer wird nun ermittelt.

