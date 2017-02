Ladendiebe machen einen Bogen um Fürth

„Klauarme Stadt“: Die hiesigen Geschäfte kommen im Bundes-Vergleich glimpflich davon - vor 29 Minuten

FÜRTH - In Fürths Geschäften wird so wenig geklaut wie in kaum einer anderen Großstadt Deutschlands. Warum? Darüber lässt sich nur spekulieren.

Begehrtes Diebesgut: Kosmetika wie Lippenstifte haben einen gewissen Wert und lassen sich leicht einstecken. Foto: Foto: Colourbox.de



Das Internetportal billiger.de vergleicht normalerweise die Preise von Produkten – vom Autoreifen bis zur Zahnbürste. Den Winterschlussverkauf hat es aber nun zum Anlass genommen, eine Studie über Ladendiebstähle zu präsentieren.

„Es wird immer schlimmer“, schreiben die Macher und unterfüttern diese Aussage mit Zahlen von 2015, aktuellere liegen noch nicht vor. Deutschlandweit registrierte die Polizei über 23 000 Diebstähle mehr als im Vorjahr. Das sei ein Anstieg um sieben Prozent. Die Dunkelziffer dürfte noch viel höher liegen.

Begehrt sind in erster Linie Parfüms und Kosmetikartikel sowie Spirituosen und Tabakwaren, die Diebe steckten aber auch Modeschmuck, Speicherkarten, Spielzeug, Süßigkeiten, Smartphones oder Schuhe ein. Die meisten Täter sind Deutsche, 24 Prozent stammen aus Ost- und Südosteuropa, nur sechs Prozent aus Nordafrika und dem Nahen Osten.

Der traurige Spitzenreiter grüßt aus dem hohen Norden: In Flensburg kommen 1308 Ladendiebstähle auf 100 000 Einwohner. Es folgen Saarbrücken (1150) und Dortmund (1139). In die Kategorie „Diebstahlhochburg“ fallen alle Städte, deren Diebstahlrate mindestens 15 Prozent über dem Durchschnitt der Top 100 liegt. Auch Nürnberg ist dabei (927).

Fürth wird hingegen in die Kategorie „klauarme Städte“ eingeordnet, und zwar exakt auf Platz 97 von 100. Dahinter liegen nur noch Leverkusen, Bayreuth und Speyer. Die Details von billiger.de: 2015 wurden in Fürth 523 Ladendiebstähle aktenkundig, was 430 Taten pro 100 000 Einwohner entspricht.

Allerdings: Nach einem Bericht der NZ sind nicht alle Zahlen der Studie hieb- und stichfest, wie das Beispiel Nürnberg zeige: billiger.de schreibt von 4643 Diebstählen im Jahr 2015 und geht von 500 000 Einwohnern aus. Die NZ korrigiert jedoch, dass nach Polizeiangaben 4835 Diebstähle verübt wurden und 2015 im Mittel etwa 530 000 Menschen in Nürnberg lebten.

Die FN machten den Fürth-Check: In der Statistik des Polizeipräsidiums Mittelfranken stehen 547 Ladendiebstähle, in der Studie nur 523. Zudem geht billiger.de von gut 121 600 Einwohnern aus, nach Angaben aus dem Rathaus waren es im September 2015 aber 125 360. Weniger Diebstähle, dafür aber auch weniger Menschen – was den Messwert pro 100 000 Einwohner betrifft, macht das Ergebnis keinen großen Unterschied. Die Botschaft bleibt also dieselbe, im bundesweiten Vergleich wird in Fürther Läden sehr wenig gestohlen.

Was sind die Ursachen? Sind die Fürther so viel ehrlicher als andere? Das wäre zwar schön, wahrscheinlicher ist aber dies: Die Nachbarstadt Nürnberg dürfte wegen ihres ungleich größeren Warenangebots viel mehr Ladendiebe anziehen als Fürth, dessen Innenstadt gerade erst dabei ist, wieder auf die Beine zu kommen.

Apropos: Ob die Neue Mitte neben neuen Kunden auch mehr Diebe in die Innenstadt lockt, werden wir erst wissen, wenn – voraussichtlich Ende März – die Kriminalstatistik für 2016 vorliegt. Der erste Teil der Neuen Mitte hatte im März 2015 eröffnet, der zweite folgte im September.

