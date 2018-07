Am Samstagmittag krachte es an der Kreuzung Banderbacherstraße/ Albert-Einstein-Straße: Ein Peugeot kollidierte dort mit einem Notarztwagen, der mit Blaulicht auf der Straße entlanggefahren war. Nach ersten Informationen wurde bei dem Unfall niemand verletzt, jedoch brach durch die Wucht des Aufpralls die Hinterachse des Notarztwagens.

Am Donnerstag schlug gegen 17 Uhr ein Blitz in einer Cadolzburger Elektrofirma in der Pfannenstielstraße ein. Die Einsatzkräfte rückten zu dem Gebäude im Ortsteil Egersdorf aus und mussten 20 Personen versorgen. Vier Menschen wurden mit Verletzungen in ein Klinikum gebracht.