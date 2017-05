Landkreis Fürth: Einbrüche in zwei Bäcker-Filialen

Bargeld gestohlen - Ähnliches Vorgehen in beiden Fällen - vor 11 Minuten

PUSCHENDORF/VEITSBRONN - In der Nacht auf Mittwoch sind Einbrecher gleich in zwei Bäckerfilialen in Veitsbronn und Puschendorf eingedrungen und haben Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei den Filialen handelt es sich um Bäckerei-Verkaufsstellen, die in Gebäuden mit Discountern untergebracht sind. Die Einbrüche wurden am frühen Mittwochmorgen entdeckt. Noch ist unklar, ob beide Fälle auf das Konto derselben Täter gehen. Allerdings weist das Vorgehen durchaus Ähnlichkeiten auf. Sowohl in Veitsbronn als auch in Puschendorf stiegen die Einbrecher jeweils durch die Glasschiebetüren in die Räume ein, wie die Polizei mitteilt.

Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun, dass Anwohner und andere Bürgern mit Hinweisen helfen können, die Verantwortlichen zu finden.

Die Beamten bitten daher Zeugen, denen etwas Verdächtiges an den beiden Tatorten – am Schlagweg in Puschendorf oder an der Seukendorfer Straße in Veitsbronn – aufgefallen ist, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (0911) 21 12 33 33 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

fn