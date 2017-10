Landkreis Fürth: Falsche Handwerker nehmen ältere Frau aus

Drei Tatverdächtige gaben Gartenarbeiten vor und erbeuteten Tausende Euro - vor 27 Minuten

FÜRTH - Die Kripo Nürnberg hat drei Tatverdächtige ermittelt, die nach aktuellem Ermittlungsstand vermutlich im September 2016 als falsche Handwerker aufgetreten sind und dabei einen Vermögensschaden von mehreren Tausend Euro angerichtet haben sollen.

Immer wieder geben sich Kriminelle als Wanderarbeiter oder Handwerker aus und zocken dadurch ihre Opfer ab (Symbolbild). © Anestis Aslanidis/ NN



Immer wieder geben sich Kriminelle als Wanderarbeiter oder Handwerker aus und zocken dadurch ihre Opfer ab (Symbolbild). Foto: Anestis Aslanidis/ NN



Die angebotene Hilfe war nicht mehr als eine dreiste Abzocke: Drei angebliche Handwerker, zwei Männer und eine Frau, überzeugten im September 2016 eine ältere Dame im Landkreis Fürth vom schlechten Zustand ihres alten Gartenzauns. Danach unterbreiteten sie ihr das Angebot, die Restaurierungsarbeiten gleich vor Ort selbst durchzuführen. Dabei gaben sie sich als falsche Handwerker aus. Die Seniorin ließ sich täuschen und erteilte den vermeintlichen "Fachleuten" den entsprechenden Auftrag. Außerdem willigte sie ein, die vereinbarte Bezahlung bereits vor den Arbeiten bar auszuhändigen.

Nach der Überprüfung der durchgeführten Arbeiten dann der Schock: Der neue Gartenzaun war nicht nur unvollständig, sondern auch völlig unprofessionell angebracht. Auch aus der Haushaltskasse der Frau fehlte ein Betrag in vierstelliger Höhe. Die Frau erstattete augenblicklich Anzeige, was zu umfangreichen Ermittlungen des Nürnberger Fachkommissariats führte. Nun wurden die drei falschen Handwerker überführt und angeklagt.

Polizei warnt vor dreister Masche

In diesem Zusammenhang warnt die Kriminalpolizei erneut vor dem Auftreten von Wanderarbeitern oder angeblichen Fachfirmen, die unaufgefordert an der Haustür klingeln und angeblich professionelle Arbeiten am "beschädigten" Haus durchführen wollen.

Lehnen Sie deshalb jegliche Angebote von Wanderarbeitern ab, die Ihnen spontane Bauarbeiten auf Ihrem Grundstück anbieten. Zahlen Sie auch kein Geld im Voraus. Notieren Sie sich, wenn möglich, Fahrzeugkennzeichen der Handwerker und informieren Sie die Polizei.

So hat die Polizei, wie im vorliegenden Fall, gute Chancen, die Täter zu ermitteln und ihnen "das Handwerk" zu legen.

mch