Landkreis Fürth: Mit Popcorn lockt man zielsicher Auszubildende

Berufsinformationstag ist nicht nur bei Schülern begehrt: Die Firmen lassen sich so einiges einfallen - vor 1 Stunde

STEIN - "Nie mehr Schule – und dann?" Unter diesem Motto findet seit 1999 der Berufsinformationstag des Landkreises statt. Zur 19. Auflage fanden wieder Hunderte Schüler, zum Teil begleitet von ihren Eltern, den Weg ins Gymnasium Stein. Dort informierten 80 Aussteller über Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung. Mit Blick auf die Jubiläumsveranstaltung im nächsten Jahr gibt es aber ein großes Fragezeichen.

Wie sieht eine Ausbildung in Hotel- und Gastronomiegewerbe aus? Beim Berufsinformationstag in Stein gab es Antworten. © Foto: Armin Leberzammer



Wie sieht eine Ausbildung in Hotel- und Gastronomiegewerbe aus? Beim Berufsinformationstag in Stein gab es Antworten. Foto: Foto: Armin Leberzammer



Lange Zeit war der Berufsinformationstag in Oberasbach beheimatet. Nachdem das dortige Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium saniert und die Sporthalle mit einem neuen Boden ausgestattet wurde, zog man vor einem Jahr nach Stein um. Nun stehen auch dort umfangreiche Renovierungsarbeiten an. Wo der nächste Infotag stattfinden wird, ist deshalb noch offen.

Stattliche Größe

"Das wird spannend", erklärt Andrea Breitenbach von der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises. Gemeinsam mit der Abteilung für Wirtschaftsförderung hat sie alljährlich die Messe organisiert. Und die hat inzwischen einen sehr stattlichen Umfang erreicht.

"Eine gewisse Größe muss der Veranstaltungsort also schon haben", betont Breitenbach. Eine Alternative wäre die Aula des Bonhoeffer-Gymnasiums in Kombination mit mehreren Klassenzimmern.

Die Sporthalle dürfte nämlich bis auf weiteres tabu bleiben. Es sei denn, man legt den Boden aufwändig mit Matten aus, um ihn auf diese Weise zu schonen. "Wir werden uns demnächst zusammensetzen und ausloten, was möglich ist", kündigt sie an.

Klar sein dürfte, dass eine große Fläche für alle Beteiligten vorteilhafter ist als eine kleinteilige, auf mehrere Räume aufgeteilte Messe. Dem Stand der VR-Bank Fürth-Neustadt-Uffenheim beispielsweise würde das ziemlich viel von seiner Anziehungskraft rauben. Die Banker produzieren nämlich seit geraumer Zeit jedes Jahr beim Berufsinfotag mit einer Profi-Maschine frisches Popcorn. Dessen Aroma schlägt einem sofort beim Betreten der Gymnasiumshalle entgegen und leitet viele der jugendlichen Besucher zielsicher an den Stand der Bank.

"Das hat sich bewährt", meint Arnisa Hasaj. Sie ist angehende Bankkauffrau im zweiten Lehrjahr und weiß von ihren Betreuern um den unschlagbaren Wert des duftenden Lockmittels.

Sind die Interessenten erst einmal da, könne man die allermeisten gleich über die Karrierechancen bei der Genossenschaftsbank informieren. Deren Fragen drehen sich in erster Linie um den notwendigen Schulabschluss, den Ablauf der Ausbildung und den Standort der künftigen Berufsschule.

Über mangelnde Nachfrage können sich auch Tanja Wölfel, Nicola Sertl und Ramona Röhr nicht beklagen — und das ganz ohne Popcorn. Die drei durchlaufen beim Lebensmitteleinzelhändler Rewe das Abiturientenprogramm, eine Art duales Studium mit internen Seminaren. Wer es erfolgreich beendet, darf sich dann nicht nur Einzelhandelskauffrau, sondern auch Handelsfachwirt nennen.

Wie an den meisten Ständen präsentieren auch bei Rewe die Auszubildenden ihren Arbeitsalltag selbst. Für die drei jungen Damen war die Vorbereitung und Betreuung des Berufsinformationstags gleichzeitig ein Azubi-Projekt: "Wir haben dafür Zeitablauf, Struktur- und Kostenplan entworfen", erläutert Tanja Wölfel ihre Arbeit.

Kompetente Gesprächspartner

Über etwas mehr Struktur in der Karriereplanung würde sich wohl manches Elternteil freuen, das den Nachwuchs nach Stein begleitet hat. "Wir suchen noch nach Plan B", erzählt Andrea Glaser, die mit ihrer Tochter Jasmin aus Zirndorf gekommen ist. Ein erstes Praktikum bei einer Behörde habe immerhin die Erkenntnis gebracht, was die 15-Jährige später nicht machen möchte. Den Infotag in Stein finden beide sehr informativ. "Wir sind positiv überrascht, denn man findet viele kompetente Gesprächspartner", sagt die Mutter.

So sehen das Marco und Elke Wollschläger aus Roßtal ebenfalls. Der 15-jährige Sohn besucht zwar erst die neunte Klasse auf dem Gymnasium, "aber lieber zeitig informieren", findet Mutter Elke. Beide sind zum ersten Mal auf eine Ausbildungsmesse gegangen — und haben es nicht bereut. Denn so viele Firmen, Behörden oder auch weiterführende Schulen auf einen Fleck finde man schließlich selten.

Armin Leberzammer