Am Mittwochabend verlor ein Motorradfahrer in Wilhermsdorf im Landkreis Fürth die Kontrolle über seine Maschine. Mit seinem Motorrad geriet der 21-Jährige auf die Gegenfahrbahn und stürzte schließlich. Mit schweren Verletzungen wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht, einen Tag nach dem Unfall erlag er seinen schweren Verletzungen.