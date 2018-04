Lange Nacht der Religionen wirft ihre Schatten voraus

Mehrere Fürther Gemeinden bieten am 30. April interessante Einblicke

FÜRTH - "Gemeinsam aufstehen" – für Toleranz, Offenheit, Menschlichkeit, Religionsfreiheit und Frieden: So lautet das Motto der Langen Nacht der Religionen, die am 30. April zum fünften Mal in Fürth über die Bühne geht.

17 Glaubensgemeinschaften bieten bei der «Langen Nacht der Religionen» am 30. April in Fürth ein abwechslungsreiches Programm. © colourbox.com



Sie bietet am Abend und bis hinein in die Nacht Einblicke in die Gemeinden des Christentums, des Judentums, des Islam und der Bahá’í. Die evangelische Kirche in Fürth wirbt bereits vorab für besondere Beiträge mit kulturellem Touch. Die Gemeinden St. Michael, Heilig Geist, St. Martin und Auferstehungskirche laden von 19 bis 22.30 Uhr in die Altstadtkirche St. Michael ein.

In Letzterer wird die audiovisuelle Kunstinstallation von Sascha Banck und Johannes Brinkmann mit dem Titel "Luftschloss – Variable Utopie" zu besichtigen sein. Digitale Bilder werden auf Tüllbahnen projiziert, sie verändern sich durch Klangimpulse. Dabei entsteht die abstrakte Form eines liegenden Turms. Hintergrund ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel.

Leuchtende Symbole am Boden markieren einen "Pfad der Utopie" vom Eingang zwischen den Bankreihen, unter der Kunstinstallation hindurch in den Altarraum und von dort in die Sakristei. Hier ist Raum für Austausch und Sinnfragen: Wofür stehe ich auf? Wofür stehen Menschen auf? Wer mag, nimmt ein leuchtendes Symbol mit auf den Weg.

Die Südstadtkirchen St. Paul und Maria Magdalena kooperieren mit der katholischen Kirchengemeinde St. Heinrich und gestalten mit dieser ein Programm in St. Heinrich. Jeweils zur vollen Stunde inszeniert der Schauspieler und Pantomime-Künstler Benedikt Anzeneder biblische Geschichten, mal witzig, mal poetisch-berührend, mal dramatisch-hoffnungsvoll.

Eine Entdeckungstour durch die Kirche soll zudem überraschende Erfahrungen im Beichtstuhl oder auf der Kanzel ermöglichen, Projektionen eröffnen neue Perspektiven, Musik sorgt für wohltuende Atmosphäre.

