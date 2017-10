Lange Nacht der Wissenschaften: Das ist in Fürth geboten

Am Samstagabend öffnen viele Einrichtungen die Türen - Programm auch für Kinder - 19.10.2017 21:00 Uhr

FÜRTH - In der Dunkelheit strahlen, das kann Fürth mit innovativen Einrichtungen bei der 8. Auflage der Langen Nacht der Wissenschaften am Samstag. Zehn Jahre nach der Verleihung des Titels präsentiert sich die "Wissenschaftsstadt" den Nachtschwärmern vielseitiger denn je.

Zu den Exoten im Nachtprogramm gehört – wie hier bei der letzten Auflage vor zwei Jahren – der Kochkünstler Ralf Mackert. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Zu den Exoten im Nachtprogramm gehört – wie hier bei der letzten Auflage vor zwei Jahren – der Kochkünstler Ralf Mackert. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Erstmals im Programm tauchen die Malzböden auf. An der neuen Adresse der Fürther Nachrichten in der alten Tucher-Brauerei laden nicht nur die IT-Firmen Silbury und Kurz Digital Solutions sowie die Steuerberatung für Existenzgründer Startup and Tax zum Blick hinter die Kulissen ein. Bei Klavier Kreisel werden darüber hinaus auch noch Statik, Akustik und Technik edler Instrumente transparent gemacht.

Im Kreis der neuen Aushängeschilder Fürths: das in die ehemalige Quelle-Hauptverwaltung eingezogene Landesamt für Statistik. Es stellt sein Kompetenzzentrum Demografie und sein Forschungsdatenzentrum vor. Schwerpunkte bilden einmal mehr die Uferstadt mit ihren Werkstoffwissenschaftlern und dem Rundfunkmuseum, der Golfpark mit den Röntgen-Entwicklern und der originellen Akademie der kochenden Künste, die Wilhelm-Löhe-Hochschule für Gesundheits- und Sozialmanagement im Südstadtpark sowie das Klinikum.

Für Kinder beginnt die Lange Nacht bereits am Nachmittag. Unter dem Titel "Was blubbert denn da?" bietet die Löhe-Hochschule um 14 Uhr und 15.30 Uhr Küchenchemie zum ausprobieren. Schaltungen löten, Funken und mit Geräuschen experimentieren können junge Nachtschwärmer am Abend dann im Rundfunkmuseum. Für Hingucker sorgt vor dem Gebäude das Technische Hilfswerk mit Fahrzeugen.

Wer auf Leckerbissen aus ist, kann in Ralf Mackerts Akademie der kochenden Künste, Flugplatzstraße 111, die Geheimnisse des richtigen Würzens erkunden. Ihren Zauberkasten öffnen nebenan auch die Pioniere zerstörungsfreier Materialprüfung im Röntgenentwicklungszentrum des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen. Mit ihrer Ansiedlung in Fürth hat 2002 der Aufstieg zur Wissenschaftsstadt begonnen. Neben Röntgenstrahlen sorgen im neuen Forschungszentrum auf dem alten Atzenhofer Flugplatz Computertomografie und Ultraschall für Durchblick.

Die Werkstoffwissenschaftler am ehemaligen Grundig-Standort in der Uferstadt stehen ihnen an Innovationskraft nicht nach. Sie können beispielsweise im 3 D-Drucker mit Elektronenstrahlen aus Metallpulvern raffinierte Reaktoren konstruieren.

Die Entwicklung im Pflegebereich samt Patientenverfügung bildet einen thematischen Schwerpunkt der Löhe- Hochschule. Aufschlussreich ist aber auch der Krankenhausaufenthalt, denn das Fürther Klinikum hat viele spannende Stationen eingerichtet.

Näheres unter www.nacht-der-wissenschaften.de. Karten, die auch als VGN-Ticket gelten, gibt es in der FN-Geschäftsstelle, Schwabacher Straße 106.

Volker Dittmar