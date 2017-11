Langenzenn: Flaschendeckel gegen Kinderlähmung

Schüler engagieren sich für Polio-Impfung - vor 45 Minuten

LANGENZENN - Die Klasse 6C des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums Langenzenn wurde vergangene Woche für ihren engagierten Einsatz gegen Kinderlähmung geehrt.

Die Klasse 6 c engagiert sich für Polio-Impfung. © Zelada



Die Klasse 6 c engagiert sich für Polio-Impfung. Foto: Zelada



Gustav Rosenow und Sabine Gärtner-Nitsche Rotary Club Fürth dankten für die Teilnahme an der deutschlandweiten Aktion "Deckel gegen Polio". 12 500 Plastikverschlüsse von Flaschen haben die Schüler in nur vier Tagen zusammengebracht, die zu Granulat verarbeitet werden, aus dem dann wieder Plastikprodukte entstehen. Dahinter steckt die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, sie stockt das Geld, das so generiert wird, auf das Dreifache auf. Schließlich wird damit der Polioimpfstoff finanziert. Die Idee der Plastiksammlung kam aus der Klasse selbst und sie macht weiter. Schulleiter Reinhard Vollmer ist stolz auf die Klasse: "Es freut einen immer, vor allem wenn die Idee dazu von den Kindern selbst kommt. Wenn es dann einem sozialen Zweck dient, ist es ganz wunderbar."

Rotary International kämpft seit 1985 gegen Kinderlähmung und unterstützt die Initiative der Gates-Stiftung.

Sebastian Zelada