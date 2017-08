Langenzenn: Schlafzimmer stand in Flammen

LANGENZENN - In einem Langenzenner Einfamilienhaus ist es am Sonntagabend zu einem Vollbrand im Schlafzimmer gekommen. Die Bewohner wurden wegen leichter Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Am Sonntagabend rückte um etwa 17.45 Uhr die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in Langenzenn aus. Ein Mann und eine Frau hatten zuvor vergeblich versucht, den Brand in ihrem Schlafzimmer selbst zu löschen. Durch einen technischen Defekt war hinter dem Kleiderschrank ein Feuer ausgebrochen.

Brennende Gegenstände beförderte die Feuerwehr durchs Fenster in den Garten, um besser löschen zu können. © News5/Schmelzer



Die Feuerwehrleute drangen unter Atemschutz in das Zimmer vor und konnten die Flammen löschen. Das restliche Brandgut verfrachteten sie in den Garten des Hauses und konnten dort die restlichen Glutnester in der Kleidung der Bewohner endgültig bekämpfen.

Die beiden Bewohner wurden zur Untersuchung mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Das Haus wurde im Anschluss durchlüftet, um den Rauch aus den Räumen zu befördern.

