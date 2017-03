Langenzenn: Zug rammt Auto an Bahnübergang

LANGENZENN - Ein Zug ist am Sonntagabend in Langenzenn (Landkreis Fürth) an einem unbeschrankten Bahnübergang in ein Auto gekracht. Feuerwehr und Rettungskräfte sind vor Ort. Nach ersten Informationen wurden vier Personen leicht verletzt.

Einsatzkräfte kümmern sich vor Ort um die Insassen des Autos. Foto: ToMa/Grau



Gegen 17 Uhr ist am Sonntagabend in Langenzenn ein Zug in einen Pkw gefahren. Der Unfall ereignete sich an dem unbeschrankten Bahnübergang An der Bleiche und endete nach aktuellem Stand glimpflich.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr wurden vier Personen leicht verletzt. Es handelt sich demnach um die Insassen des Pkw. Sie stehen unter Schock und werden vom Rettungsdienst behandelt. In der Bahn befanden sich den Informationen zufolge ein Lokführer und zwei Fahrgäste. Sie blieben unverletzt.

Die Bahnstrecke ist derzeit gesperrt. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt, verkehren die Züge aus Richtung Fürth bis Siegelsdorf und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Markt Erlbach fahren nur bis Wilhermsdorf. Aktuell habe zwischen Siegelsdorf und Wilhermsdorf noch kein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden können, so das Unternehmen.

