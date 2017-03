Lärm, Staub, Ersatzbusse: Nächtlicher Feinschliff für Fürther U-Bahn-Gleise

VAG wartet die Schienen nächste Woche mit einem Spenozug - 15.03.2017 21:00 Uhr

FÜRTH - Der Spenozug bringt zurzeit die U-Bahngleise der VAG auf Vordermann. Das Spezialfahrzeug ist noch bis Freitag, 31. März, nachts unterwegs – demnächst auch in Fürth. Das sorgt für Behinderungen, Ersatzbusse sind aber im Einsatz.

Auch in Fürth gibt es Arbeit für den Spenozug, den zwei weitere Arbeitsfahrzeuge unterstützen. Eines sorgt dafür, dass die Gleise während des Schleifens feucht bleiben, das andere reinigt die Schienen nach dem Abschleifen. © Foto: Distler



Auch in Fürth gibt es Arbeit für den Spenozug, den zwei weitere Arbeitsfahrzeuge unterstützen. Eines sorgt dafür, dass die Gleise während des Schleifens feucht bleiben, das andere reinigt die Schienen nach dem Abschleifen. Foto: Foto: Distler



Seit 12. März laufen die aufwendigen Wartungsarbeiten. Weil die Betriebsruhe zwischen 1 und 4 nicht ausreicht, beginnen sie täglich bereits um 21 Uhr. Die jeweiligen Schleifbereiche sind dann gesperrt, dort können also keine Züge verkehren. Ersatzbusse fahren in den Abschnitten die NightLiner-Haltestellen ab. Die VAG bittet alle Fahrgäste und Anwohner um Verständnis dafür, dass die Gleisarbeiten mit dem 219-Tonner lärm- und staub-intensiv sind.

Heute und am Freitag verleiht der Spenozug noch den Gleisen der U 2 zwischen Röthenbach und St. Leonhard einen neuen Schliff. Am Sonntag, 19. März, bearbeitet er die Gleise zwischen Gustav-Adolf-Straße und Sündersbühl auf der U 3.

Einsatz auf der U1

Dann geht es weiter mit der U-Bahnlinie U 1: Der Streckenabschnitt zwischen Fürth-Hardhöhe und Fürth-Hauptbahnhof ist von Montag, 20. März, bis Mittwoch, 22. März, an der Reihe. Zwischen Jakobinenstraße und Fürth-Hardhöhe stehen für die Fahrgäste die Ersatzbusse U 1 bereit.

Von Freitag, 24. März, bis Sonntag, 26. März, folgt der U1-Abschnitt zwischen Aufseßplatz und Frankenstraße. Die U1-Ersatzbusse verkehren zwischen Hasenbuck und Hauptbahnhof. Die letzten Stationen erreicht der Spenozug zwischen Montag und Freitag, 27. und 31. März: Dann sind die Bahnhöfe Langwasser-Süd bis Bauernfeindstraße auf der U 1 ab 21 Uhr gesperrt. Die Züge enden am Bahnhof Hasenbuck, die Ersatzbusse der VAG pendeln zwischen Langwasser-Süd und Frankenstraße.

Zum Hintergrund: Durch die Belastung im alltäglichen Betrieb nutzen sich die Gleise stark ab, so dass sie jährlich in Form gebracht werden müssen. Der Spenozug – ausgestattet mit 24 Motoren – stellt pro Nacht das ursprüngliche Schienenprofil für etwa 1500 Meter Schiene wieder her, indem er mehrfach über die Schienen fährt und rund 0,5 Millimeter Stahl von den Schienen abträgt.

Insgesamt werden 50 Kilometer Schiene bearbeitet, also 25 Kilometer Gleis. Die Lebensdauer der Gleise wird dadurch erhöht, außerdem werden so Fahrgeräusche und Vibrationen während der Fahrt minimiert.

fn