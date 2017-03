Leader-Programm: Jetzt gibt's Geld für Ideen von Bürgern

Ob Blütenwiese oder Vereinsheim: Kleine Projekte dürfen auf Förderung hoffen - vor 1 Stunde

CADOLZBURG - Blühende Wiesen für glückliche Bienen, Kunstkurse für Kinder und Jugendliche oder ein Heim für den Verein "Bunter Hund", der sich für Familienhunde stark macht: Das waren nur einige Ideen, die bei der Auftaktveranstaltung für einen neuen Leader-Fördertopf zur Sprache kamen.

Cadolzburg könnte Blühflächen für Bienen gut gebrauchen, findet Imkerin Inga Klinger. © Annelore Schneider



"Unterstützung Bürgerengagement" heißt die neu aufgelegte Förderung, die in der Haffnersgarten-Scheune präsentiert wurde. Das zog zahlreiche Bürger aus dem Landkreis Fürth an. Sie lockte der unbürokratische Weg, den der Fördertopf verheißt: ohne lästigen Papierkram an die Unterstützung. Anne Kratzer, Geschäftsführerin der Lokalen Aktionsgruppe Leader (LAG), und Landrat Matthias Dießl stellten das Projekt vor.

Unter dem Motto "Bürger gestalten ihre Heimat" soll die Region über Kleinprojekte gestärkt werden. Dafür steht das Förderprogramm Leader der Europäischen Union, dem der Landkreis seit März 2015 angehört. Seitdem wuchs die Zahl der LAG-Mitglieder von 40 auf 64, darunter alle 14 Kommunen, Privatpersonen, Unternehmen und Vereine. Ziel des EU-Programms ist, die Kulturlandschaft und die regionale Wirtschaft zu erhalten und voranzubringen, sowie die Freizeit- und Tourismusangebote aufzuwerten. Insgesamt stehen 1,5 Millionen Euro innerhalb der sechsjährigen Förderperiode zur Verfügung.

Innovativ für die Gemeinde

Erste Projekte, wie etwa das Bürgermobil in Wilhermsdorf, das Kulturhaus des Bezirks in Stein und eine Jugendfarm in Roßtal, wurden bzw. werden bereits realisiert. Doch das sind Großprojekte mit hohem bürokratischen Aufwand. Genau der aber soll dem Engagement der Bürger nicht im Weg stehen. Die "Unterstützung Bürgerengagement" hilft, kleinere Maßnahmen von 500 bis 2000 Euro unkompliziert zu bezuschussen. 22.000 Euro stehen bis zum Jahr 2020 zur Verfügung. Bestimmte Kriterien gilt es freilich zu erfüllen: An allen Projekten muss mehr als eine Person beteiligt sein. Sie müssen innovativ sein, zumindest für die jeweilige Gemeinde und sich preislich zwischen 500 und 2000 Euro bewegen.

Bereits eine formlose E-Mail reicht für eine Bewerbung aus. Über die Förderfähigkeit entscheidet der LAG-Steuerkreis in seinen Sitzungen im März und im Juli.

Der Roßtaler Horst Feulner, Initiator des von der LAG geförderten Projekts Jugendfarm, kam schon mit der nächsten Idee: ein Kunstprogramm für Kinder und Jugendliche. Auch Imkerin Inga Klinger präsentiert ihre Idee: Blühflächen in Cadolzburg zum Wohl der Bienen.

Anna Hetzner