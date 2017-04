Leck behoben: Entwarnung nach Gasaustritt in Steinach

Bereich großräumig abgesperrt - Bewohner mussten Häuser verlassen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wegen eines Gasaustritts ist ein Teil des Fürther Stadtteils Steinach am Dienstagabend abgesperrt worden. Ersten Angaben zufolge herrschte Explosionsgefahr, weshalb zahlreiche Menschen ihre Häuser für einige Stunden verlassen mussten. In der Nacht kam dann allerdings die Entwarnung.

Die Feuerwehr am Einsatzort. In Steinach mussten Bewohner evakuiert werden, nachdem eine Hochdruckgasleitung beschädigt wurde. © NEWS5 / Grundmann



Die Feuerwehr am Einsatzort. In Steinach mussten Bewohner evakuiert werden, nachdem eine Hochdruckgasleitung beschädigt wurde. Foto: NEWS5 / Grundmann



Am Dienstagabend ist bei Bauarbeiten an der Ecke Wiesbadener Straße/Steinacher Straße eine Hochdruckgasleitung beschädigt worden. Die Einsatzkräfte sperrten gegen 20 Uhr einen Bereich mit einem Radius von etwa einem Kilometer ab, weder Fußgänger noch Autos durften in diese Zone. Die Bewohner des Sperrgebiets wurden evakuiert.

Eine Erdgasleitung mit einem besonders hohen Druck von neun Bar und einem Durchmesser von rund 40 Zentimetern ist angeschlagen worden, das Gas trat in großen Mengen unkontrolliert aus. "Unser oberstes Ziel ist die Menschenrettung", betonte Felix Schanzmann von der Berufsfeuerwehr Nürnberg.

Bilderstrecke zum Thema Gasaustritt in Steinach: Einsatzkräfte sperren Bereich ab Wegen einer beschädigten Hochdruckgasleitung haben Einsatzkräfte Teile Steinachs am Dienstagabend vorsorglich abgesperrt. Es bestand offenbar Explosionsgefahr, weshalb die Anwohner der Sperrzone evakuiert worden sind.



Der Zwischenfall hätte laut Schanzmann auch weniger glimpflich ablaufen können: "Die Bauarbeiter haben festgestellt, dass sie auf ein Hindernis gestoßen sind, haben die Arbeiten sofort gestoppt." Dem Einsatzleiter zufolge hätten die Arbeiter nur durch den sofortigen Abbruch der Arbeiten eine Explosion verhindert.

Mitarbeiter der Gasversorger von Infra und der N-Ergie waren schnell vor Ort. Die Einsatzkräfte arbeiteten stundenlang daran, den Schaden zu beheben. Gegen Mitternacht dann die Entwarnung: Nachdem die Energieversorger den Druck abgelassen hatten, konnte die Reparatur der defekten Leitung durchgeführt werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

psz / ama E-Mail