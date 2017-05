Lehm und Herzblut: Führung zu zwei Fürther Architektur-Aufregern

Rundgänge am Tag der Städtebauförderung ermöglichten Blick hinter die Kulissen des LEZ und des Jüdischen Museums - 14.05.2017 20:38 Uhr

FÜRTH - Ludwig-Erhard-Zentrum (LEZ), Neubau Jüdisches Museum Franken, Helm- und Hallplatz: Der Rundgang zum Tag der Städtebauförderung stand heuer im Zeichen von Großprojekten – darunter "zwei Aufreger", wie Baureferent Joachim Krauße sagte.

Vor dem noch eingerüsteten Erweiterungsbau des Jüdischen Museums Franken erläutert Stadtplanungsamtschef Dietmar Most (Mitte) die Gestaltung des Umfeldes. © Foto: Söllner



"Das Ludwig-Erhard-Zentrum ist kein Bauwerk der Stadt Fürth!" Ein Satz, den Joachim Krauße auffällig oft sagt. Wie berichtet, bemängeln Kritiker Gestaltung und Dimension des Bauwerks und die enorme Kostensteigerung – oder stellen grundsätzlich die finanzielle Beteiligung der Stadt und damit die Bedeutung des LEZ insgesamt in Frage.

In der Tat baut nicht die Stadt, sondern die private Stiftung Ludwig-Erhard-Haus. Neben den städtischen Zuschüssen und einem nationalen Sonderprogramm fließen auch sechs Millionen Euro aus der Städtebauförderung in das LEZ. "Das sind ungeheure Finanzmittel", sagt Krauße, "davon wird die Stadt profitieren." Die Kommune werde alles dafür tun, dass ein öffentlicher Ort der Begegnung entstehe.

"Bestimmen" könne sie im LEZ jedoch nichts. Erst "wenn die ersten Besucher kommen", sagt Krauße im Rohbau des zukünftigen Empfangsbereichs, sei der richtige Zeitpunkt für ein Urteil gekommen. Denn "entscheidend ist, was hier drinnen passiert".

Noch aber geht es um Äußerlichkeiten: etwa die Fassade aus Beton mit ihren wenigen, dafür großen Fensteröffnungen. Oder das massive Volumen des Baus in sensibler Lage, direkt an das Rathaus andockend. Krauße dazu: Das LEZ komme einem "dritten Rathausflügel" gleich, es galt, auf engstem Raum viel Fläche unterzubringen. "Auch der Rathausbau hat damals viele kleinere Gebäude verdrängt." Auch die Mehrkosten spart Krauße nicht aus. Dazu erklärt er den komplizierten Planungs- und Ausschreibungsprozess des LEZ. Die Stiftung als Bauherr verteidigt er: Sie sei "mit viel Herzblut" dabei, nur nicht so erfahren.

Leider überschneidet sich die Führung durch die vier Etagen des LEZ mit dem zweiten Termin am Jüdischen Museum Franken, dessen Erweiterungsbau mit 3,4 Millionen Euro aus der Städtebauförderung unterstützt wird. So kommen dort nicht alle der am LEZ interessierten Bürger an. Wieder gibt es eine Führung durch die drei Stockwerke des Kubus, wieder steht die kontrovers diskutierte Fassade im Fokus: Klinkersteine sind zum Einsatz gekommen, in unterschiedlicher Struktur verlegt. Eine Besonderheit ist ihre "Belehmung": "Der aufgebrachte Lehm soll an Jerusalem erinnern", sagt Museumspädagogin Katrin Thürnagel.

Bewusst habe man sich entschieden, Abstand zum Altbau zu halten und die Größe der anderen Gebäude an der Königstraße zu berücksichtigen. Für eine harmonische Außenwirkung soll außerdem, ähnlich wie am LEZ, ein aufgewertetes Umfeld sorgen: Laut Stadtplanungsamtsleiter Dietmar Most wird der Helmplatz neu gepflastert, Außenbestuhlung zugelassen und ein zusätzlicher Baum gepflanzt. "Einen Tannenbaum?", witzelt ein Zuhörer in Anspielung auf die gleichnamige Gaststätte.

Wegen des Regenwetters stellen Krauße und Most die Umgestaltung von Hall- und Franz-Josef-Strauß-Platz spontan im Jüdischen Museum vor. Auf dem Areal zwischen Stadttheater und der Kirche "Unsere Liebe Frau" soll mit Mitteln der Städtebauförderung ein echter Platz mit Aufenthaltsqualität entstehen. Die Parkplätze vor dem Amtsgericht sollen verschwinden. Bislang gingen die Planer davon aus, dass auf dem neu geschaffenen Platz keine Bäume gepflanzt werden können – wegen des dort zur Kirchweih beheimateten Autoscooters. Überraschend wird nun auf politischer Ebene sein Wegfall und Ersatz durch kleinere Buden diskutiert. Alles ist wieder offen. Die Königstraße wird ebenfalls "ein anderes Gesicht erhalten", sagt Most. Fußgänger und Radfahrer haben künftig mehr Platz.

Insgesamt, so Baureferent Krauße, seien seit Beginn des Städtebauförderprogramms "Soziale Stadt" im Jahr 1999 mehr als 40 Millionen Euro nach Fürth geflossen. Nicht nur in Großprojekte. Auch kleinere Maßnahmen für ein besseres Miteinander profitieren ebenfalls, erläutert die Quartiersmanagerin der Innenstadt, Alexandra Schwab. Auch ihre Stelle wird aus Städtebaumitteln finanziert.

MAX SÖLLNER