Lehramtsanwärter wurden in Fürth vereidigt

49 Frauen und Männer starten nun ins Referendariat - Lehrer bilden die Vorhut - vor 52 Minuten

FÜRTH - Ein Tag vor ihren Schülern begann für 49 Lehramtsanwärter für Grund- und Mittelschulen der Ernst des Lebens. Im Sitzungssaal des Landratsamts am Stresemannplatz haben sie nicht nur ihren Eid auf Grundgesetz und Bayerische Verfassung abgelegt, sondern lernten auch Vorgesetzte und Ansprechpartner kennen.

„Einer der schönsten Berufe“: Schulamtsdirektorin Ulrike Merkel (rechts) überreicht die Ernennungsurkunde an eine von 49 angehenden Lehrkräften. © Foto: Leberzammer



Lehrer sei „noch immer einer der schönsten Berufe“, davon ist Schulamtsdirektorin Ulrike Merkel selbst nach über 30 Jahren felsenfest überzeugt. Ein Traumjob also, zu dem sich nach wie vor meist Frauen berufen fühlen. Die künftigen männlichen Pädagogen ließen sich jedenfalls an einer Hand abzählen.

Höchst willkommen sei der Lehrernachwuchs sowieso, machte Merkel deutlich: „Bei so vielen Lehramtsanwärtern wird jede Grund- und Mittelschule in Stadt und Landkreis jemanden bekommen.“ Ob alle, die das besonders beliebte Unterrichtsfach Erdkunde gewählt haben, auch in diesem eingesetzt werden, konnte sie nicht versprechen. Auf der anderen Seite würden gerade bei Deutsch als Zweitsprache mehr Bewerber gebraucht, als es gibt. Ulrike Merkel versprach den jungen Kollegen, dass sie an jeder Schule eine Fachkraft oder einen Ansprechpartner finden werden. Dort dürften sie gegenüber früheren Jahren einige Neuerungen erwarten, etwa eine größere Zahl von jahrgangsübergreifenden Klassen.

Landrat Matthias Dießl, der die Neulinge auch im Namen der Stadt Fürth willkommen hieß, freute sich über den Lehrernachwuchs. Der würde dringend gebraucht, denn sowohl Stadt als auch der Landkreis seien Zuzugsregionen, gerade für junge Familien: „Wir merken das bereits in den Kindergärten und Horten.“ Deshalb würden Schulen künftig ein Investitionsschwerpunkt bleiben.

Schulamtsdirektor Rolf Kimberger forderte von den 49 Frauen und Männern ein „ganz klares Ja zur Heterogenität“, nicht nur weil weiterhin eine Reihe an Ü-Klassen betreut werden müsse, in denen Kinder erst einmal Deutsch lernen. „Sie werden in den Regelklassen ebenso unterschiedliche Typen und Persönlichkeiten kennenlernen, ruhige und quirlige, abgelenkte und aufmerksame, leistungsstärkere und leistungsschwächere.“ Es gelte, allen Schülern die bestmögliche Bildung und Entwicklung zu ermöglichen.

Einen Tipp gab er den nun zu Beamten auf Widerruf Vereidigten mit auf den Weg: „Lassen Sie sich von Ihrem Beruf einnehmen, aber nicht verzehren.“

Armin Leberzammer