Lehrlingssuche über das Schwarze Brett

Wer noch keinen Ausbildungsplatz hat, muss nicht verzweifeln: Viele Betriebe stellen noch Azubis ein - vor 51 Minuten

FÜRTH - Am Donnerstag hat für viele Schulabgänger der Ernst des (Berufs-)Lebens begonnen: Sie starteten in das neue Ausbildungsjahr. Während vor einigen Jahren manche Jugendliche nicht sofort fündig wurden, gibt es heute in vielen Bereichen noch offene Lehrstellen. Bei besonders beliebten Jobs allerdings waren die Plätze schnell vergeben.

Wer gerne Koch werden möchte, dürfte noch gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz haben. Weil der Beruf nicht allzu viele Interessenten anzieht, werden auch nach dem 1. September Lehrlinge gesucht. © Archivfoto: dpa



Es ist erst ein paar Tage her, dass Thomas Mörtel ein dringlicher Anruf ereilte. Am anderen Ende: eine verzweifelte Fürther Friseurmeisterin. „Sie hat händeringend noch drei Azubis gesucht“, erzählt der Geschäftsführer der Fürther Kreishandwerkerschaft. Helfen konnte er ihr leider nicht, nur Tipps für die Zukunft geben. Eine Zukunft, in der es, so auch die Prognose vieler Experten, immer schwieriger werden wird, Lehrlinge oder gar Fachkräfte zu finden. Deshalb, so Mörtel, sei es wichtig, dass sich Betriebe möglichst frühzeitig um Lehrlinge bemühen, etwa, indem sie an Schulen Werbung für ihren Beruf machen oder dort die freien Stellen am Schwarzen Brett aushängen.

Die Gründe, warum auch nach dem offiziellen Start ins Ausbildungsjahr noch viele offene Lehrstellen zu haben sind, sind vielschichtig. Mörtel nennt den demografischen Wandel, der zur Folge hat, dass es einfach generell weniger junge Menschen gibt. Außerdem tendierten immer mehr Schüler dazu, sich laufend weiterzubilden, damit sie irgendwann vielleicht doch noch studieren können. Manche Handwerksberufe haben außerdem unter einem vermeintlich schlechten Image zu leiden. Bäcker oder Metzger seien eher unbeliebt, sagt Mörtel, der sich wünscht, „es wäre anders“.

Frithjof Stöhr, Pressesprecher der Fürther Agentur für Arbeit, kennt noch weitere Aspekte. Während es früher vielleicht noch gereicht habe, sich im Kunden- oder Bekanntenkreis nach geeigneten Lehrlingen umzuhorchen oder einen Aushang an der Geschäftstür anzubringen, müssten Ausbildungsbetriebe heute andere Wege gehen — einer davon sei auch das Stellenportal der Bundesagentur. Plätze, die dort aufscheinen, fließen automatisch in die Statistiken ein. Außerdem ziehen inzwischen immer mehr Betriebe ihre Fachkräfte selber heran und nehmen sie deshalb am liebsten gleich als Azubis unter ihre Fittiche.

Wer also noch einen Ausbildungsplatz sucht, hat durchaus berechtigte Chancen, fündig zu werden. 137 Jugendliche haben in Fürth bislang keinen Vertrag in der Tasche. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 72 weniger. Im Landkreis sind noch 96 ehemalige Schüler auf Lehrstellensuche. Im August 2015 waren es 139 gewesen. Stöhr folgert aus dieser Entwicklung, dass kluge Köpfe heiß begehrt sind. „Wer gewisse Grundvoraussetzungen mitbringt, ist schnell weg vom Markt.“ Bewerber, die es früher vielleicht etwas schwerer gehabt hätten, dürften heute schneller ihre Unterschrift unter einen Ausbildungsvertrag setzen. Auch der Wettstreit der Betriebe nehme zu.

Ähnliche Beobachtungen macht Alexander Fix-Reinfelder. Der Refernt der Fürther IHK-Geschäftsstelle weiß von etlichen freien Azubistellen — querbeet in sämtlichen Sparten gebe es noch Möglichkeiten. Er würde sich wünschen, dass sich Jugendliche nicht nur auf ihre Traumjobs — das sind bei den Männern etwa Kfz–Mechatroniker, Kaufmann und Industriemechaniker, bei den Frauen Medizinische Angestellte, Kauffrau und Verkäuferin — bewerben, sondern auch etwas unbekanntere Berufe in Betracht ziehen: „Es lohnt sich, auch über Ausbildungen nachzudenken, die auf den ersten Blick nicht in Frage kommen.“ Ein Praktikum kann helfen, letzte Zweifel an einem Beruf auszuräumen.

Keinen Nachwuchsmangel hat offensichtlich der öffentliche Dienst. 839 Azubis starteten gestern im Freistaat mit ihrer Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, knapp fünf Prozent mehr als vergangenes Jahr. Maximilian Weininger, Geschäftsbereichsleiter Ausbildung der Bayerischen Verwaltungsschule, begründet diesen Anstieg damit, dass sich die jungen Menschen nicht nur einen abwechslungsreichen Beruf suchen, sondern auch einen, der ihnen sicher ist.

Gwendolyn Kuhn