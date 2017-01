Leichter zu Tempo 30 vor Fürther Schulen und Kitas

Straßenverkehrsamt begrüßt eine rechtliche Änderung und macht sich Gedanken - vor 45 Minuten

FÜRTH - Eine Gesetzesänderung soll es in diesem Jahr Kommunen erleichtern, Tempo 30 vor Schulen, Kindergärten oder Altenheimen anzuordnen. Im Fürther Straßenverkehrsamt hat man darauf schon gewartet.

Wie unser Archivbild zeigt, gilt hinter der Frauenschule in der Sonnenstraße bereits Tempo 30. In der Flößaustraße (links), wo deutlich mehr Verkehr unterwegs ist, könnte diese Regelung bald folgen. Foto: Winckler



Bereits in den vergangenen Jahren sind die Möglichkeiten der Stadtverwaltungen größer geworden, den Verkehrsfluss speziell vor Schulen zu beruhigen. Eigentlich sieht die Straßenverkehrsordnung bislang vor, dass Tempo 30 innerorts nur vorgeschrieben werden kann, wenn eine besondere Gefährdung nachweisbar ist – sei es durch erhöhte Unfallzahlen oder riskante örtliche Verhältnisse. An Hauptstraßen war es oft schwierig, die Notwendigkeit zu begründen.

Neue Perspektiven hatte 2012 ein Urteil im Fall Nürnberg eröffnet: Die Nachbarstadt hatte im Sommer 2011 entgegen geltender Rechtsauffassung Tempo 30 vor allen Schulen eingeführt. Ein Anwohner klagte dagegen – und unterlag, zur Überraschung vieler Fachleute.

Das Fürther Straßenverkehrsamt folgte dem Beispiel und reduzierte die zulässige Höchstgeschwindigkeit an Wochentagen vor der Friedrich-Ebert-Schule, vor der Soldnerschule und in der Vacher Straße, wo auf den schmalen Gehwegen viele Schüler zur nahegelegenen Grundschule laufen.

An anderen Stellen sah man den Spielraum bislang noch nicht. Die Änderung der Straßenverkehrsordnung des Bundes nimmt man daher erfreut zur Kenntnis. Im Fokus sind etwa Abschnitte vor dem Altenheim an der Stiftungsstraße, auf Höhe der Frauenschule in der Flößaustraße und vor der Humanistischen Grundschule in der Waldstraße, sagt Antonius Kaiser, stellvertretender Leiter des Straßenverkehrsamts. „Wir warten zurzeit noch ab, ob aus München noch konkretere Hinweise kommen.“ So sei etwa noch unklar, wie weit die Tempo-30-Zone gefasst werden kann.

Claudia Ziob