Viel Geduld mussten die Fürther haben, doch jetzt ist der Bau des Julius-Hirsch-Sportzentrums am Schießanger fast abgeschlossen: Die ungewöhnliche Dachkonstruktion hatte das Projekt immer weiter verzögert. Bevor der Testbetrieb startet, haben wir einen Blick hineingeworfen.

Am Donnerstagnachmittag blieb in der Vacher Straße in Fürth ein Lkw unter einer dreieinhalb Meter hohen Bahnunterführung stecken. Die Feuerwehr hatte jedoch die rettende Idee.