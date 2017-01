Leiser Abgang eines Ex-Riesen

FÜRTH/NÜRNBERG - Der Abschied fand in aller Stille statt, die große Trauerfeier fiel aus: Das einstige Weltunternehmen Grundig hat sich in diesen Tagen endgültig vom Standort Nürnberg verabschiedet, die Mietverträge für die Räumlichkeiten in der Beuthener Straße 41 sind ausgelaufen.

In den siebziger und achtziger Jahren erlebte das Elektronikunternehmen seine Hochzeit. 1979 erreichte die Gesamtmitarbeiterzahl mit fast 40 000 den Höchststand. Unser Foto zeigt einen Blick auf die Produktion im Werk Langwasser. © Foto: Archiv



Hätte sie es gegeben, es wäre nur eine kleine Trauergemeinde geworden, die zum Jahresende Abschied vom Unterhaltungselektronik-Hersteller Grundig genommen hätte. Von den einst bis zu 28 000 Menschen, die in Hochzeiten für den Konzern allein in Franken gearbeitet haben, ist am Standort Nürnberg zuletzt nur noch ein kleines Häufchen von 72 Beschäftigten übrig geblieben. 29 von ihnen haben inzwischen ihre Koffer gepackt und sind mit dem Management der heutigen Grundig Intermedia GmbH an den neuen Firmenstandort nach Neu-Isenburg in Hessen gezogen.

Grundig war für die Region ein ganz herausragendes Kapitel Industriegeschichte. Weltweit hatte der Elektronik-Konzern, dessen Wurzeln 1930 in Fürth wuchsen und der seinen Sitz im Jahr 2000 nach Nürnberg verlegt hatte, auf dem Höhepunkt 38 500 Beschäftigte in 28 Werken. Grundig war lange wie nur wenige andere Unternehmen ein exquisiter globaler Markenbotschafter für die Region.

Doch diese goldenen Zeiten sind schon lange vorbei. Begonnen hatten sie so richtig nach dem Zweiten Weltkrieg, als Max Grundig mit dem legendären Radiobausatz „Heinzelmann“ der Durchbruch im Bereich der Unterhaltungselektronik gelang. Im August 1946 lief die Serienproduktion an, bis Jahresende waren bereits über 12 000 Stück verkauft worden. Die Mitarbeiterzahl wuchs, die Produktpalette wurde immer mehr erweitert, und schon 1952 galt Grundig als Europas größter Rundfunkgeräte- und weltgrößter Tonbandgeräte-Produzent.

So steil der Aufstieg des Unternehmens war, so dramatisch und für alle Beteiligten schmerzhaft war der jahrelange Niedergang. Begleitet war er von wechselnden Eigentümern, ständigen Sanierungsprogrammen und vor allem von einem unaufhaltsamen Stellenabbau.

Nach der Insolvenz im Jahr 2003 wurde das in Trümmern liegende Grundig-Imperium aufgespalten. Die Autoradiosparte ging an den US-Konzern Delphi, das Bayreuther Diktiergerätewerk machte sich als Grundig Business Systems GmbH selbstständig, ebenso die Grundig SAT Systems.

Das Herzstück von Grundig aber, die Radio- und TV-Sparte, gehört seit 2004 dem türkischen Hausgeräte- und Elektronikkonzern Arçelik, selbst Tochter der größten Unternehmensgruppe der Türkei, des Koç-Konzerns. Seitdem wurden von Nürnberg aus über die Grundig Intermedia GmbH hauptsächlich noch Marketing- und Vertrieb gesteuert. Unter der Marke Grundig werden heute neben Fernseher auch Haarföhne, Staubsauger, Kühlschränke und Herde verkauft.

Arçelik hat nun Grundig mit den Aktivitäten der Schwesterfirma Beko am neuen Standort in Hessen zusammengelegt. Geschäftsführer Sühel Semerci will so der Marke Grundig weltweit zu neuer Blüte verhelfen – am früheren Standort wird davon allerdings niemand mehr etwas haben.

