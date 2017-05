"Lesefrühling": Zwölf Autoren zu Gast in Fürth

FÜRTH - Fast 6000 Schüler werden bis zum 19. Mai so gebannt lauschen, dass mancher Lehrer neidisch werden könnte: Der 12. "Fürther Lesefrühling" hat begonnen. Zu Gast in der Stadt sind zwölf Kinder- und Jugendbuchautoren, die in Schulen oder in der Bücherei vors junge Publikum treten.

Organisatorin Petra Espich-Fleischmann (4. v. li.) und Vobü-Chefin Christina Röschlein (2. v. li.) im Kreise von sieben Autoren, die beim „Fürther Lesefrühling“ mit von der Partie sind. © Foto: Hans Winckler



Wenn Charlotte Habersack in Schulen kommt, erlebt sie manchmal schöne Überraschungen. In Fürth etwa hatten die Mädchen ihre Haare zu Affenschaukeln geflochten – so wie ihre Romanheldin.

Bei Lesungen kann Habersack, deren Geschichten von Pippa Pepperkorn und ihren vielen verrückten Ideen bereits Bestseller sind, prima herausfinden, wie ihre Bücher ankommen. "Da merke ich schnell, welcher Witz zündet und welcher nicht." Außerdem genießt sie es, ab und zu den heimischen Schreibtisch zu verlassen. Jetzt hält sie in drei Tagen neun Lesungen an Fürther Grundschulen.

Schon zum 12. Mal lädt der "Fürther Lesefrühling" Autoren an die Schulen ein. Kamen anfangs drei, sind es heuer vier Mal so viele, darunter "Sams-Papa" Paul Maar. Organisatorin Petra Espich-Fleischmann hat 96 Lesungen an 26 Schulen auf die Beine gestellt. Rund 6000 Kinder sollen so erreicht werden, auch Mädchen und Jungen, die sonst keine Möglichkeit haben, Lesungen zu besuchen.

Damit die Begeisterung nach der Veranstaltung nicht sofort wieder abreißt, hat die Volksbücherei, deren Zweigstelle Finkenschlag Espich-Fleischmann leitet, gleich einen ganzen Schwung der Bücher bestellt, aus denen gelesen wurde. "Erfahrungsgemäß sind sie danach über Monate ausgeliehen", weiß Volksbücherei-Chefin Christina Röschlein.

Leichte Kost und Poetry Slam

Werke von Lara Ermer wird man dort vergeblich suchen. Die 20-jährige Fürtherin tritt vor Gymnasiasten und Realschülern mit ihrem preisgekrönten Poetry Slam auf. Dass es sich dabei nicht um Rap handelt, muss sie manchmal vorab noch erklären. Ihr Programm will sie individuell auf ihr Publikum zuschneiden, was ihr nicht schwerfallen dürfte: Vor drei Jahren drückte sie noch selbst die Schulbank.

Nah dran am Leben von jungen Menschen ist auch Armin Kaster. Er schreibt Romane über Facebook, Mobbing und Inklusion. Es sind keine dicken Schwarten, sondern so genannte "Leichtleseromane", die sich explizit an Förderschüler wenden oder an Schüler, die (noch) nicht so gerne schmökern. Kaster tritt bei rund 120 Lesungen im Jahr in Kontakt mit seinem Publikum. Dabei will er Hemmschwelle abbauen und mehr Jugendliche für das Lesen begeistern.

Daran arbeitet auch David Fermer. Der Brite, der in Köln lebt, schreibt auf Deutsch und Englisch. Bei seinen interaktiven Lesungen schaltet er gerne Filme mit einer Handpuppe zu. Überrascht ist er oft von den guten Englischkenntnissen seiner Zuhörer. "Heute war ich in einer fünften Klasse, die waren wirklich sehr fit und haben nur Englisch gehört und geredet." Die Lesung begeisterte seine Zuhörer so sehr, dass sich Fermer dazu entschloss, sein Programm auszuweiten: Künftig will er zwei statt drei Kapitel lesen.

GWENDOLYN KUHN