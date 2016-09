Letztes Hindernis: Dachdecker fordern Runterra-Läufer

Acht Auszubildende schraubten "Quarterpipe" zusammen - vor 1 Stunde

WEINZIERLEIN/WINTERSDORF - Siebeneinhalb Meter breit, dreieinhalb Meter hoch: Der letzte Kanten, der sich den rund 1800 Teilnehmern am Samstag beim Runterra-Lauf kurz vor dem Ziel auf dem Sportplatz des ASV Weinzierlein-Wintersdorf in den Weg stellt, ist gewaltig. Zu verdanken ist das jungen Dachdeckern, die schon Erfahrung mit spektakulären Rampen haben.

„Quarterpipe“ nennt sich das Hindernis, das acht Dachdecker-Azubis aus 140 Quadratmetern Schalungsholz und 400 Metern Kantholz zusammengeschraubt haben. Das Ganze ruht auf einem Metallgerüst, das für Stabilität sorgen wird.

Zwei Tage lang war der Handwerker-Nachwuchs unter der Anleitung von Jürgen Lehner, dem Jugendbeauftragten der Dachdeckerinnung, am Werk. Jede Menge Erfahrung bringen sie mit, etwa vom „District Ride“. Bei dem Mountainbike-Spektakel auf dem Nürnberger Hauptmarkt fertigten die Jung-Dachdecker eine der größten je gebauten Rampen. Das Hindernis für den Runterra-Lauf hat nach Angaben der Fachleute einen Wert von 10.000 Euro. Die Sportler sollten im Endspurt noch mal alles geben, denn wer abrutscht, schlittert über sägeraues Fichtenholz nach unten.

In gut vier Wochen ist es wieder so weit: Am 17. September treffen sich rund 2000 harte Männer und Frauen zum Runterra, einem der größten Extrem-Hindernis-Läufen in der Region.