LEZ: Auch Studenten sollen nach Fürth kommen

Neuer Lehrstuhl: Im Neubau ist Platz für Vorlesungen und Seminare - vor 1 Stunde

FÜRTH - Von Anfang an sollte das Ludwig-Erhard-Zentrum (LEZ) nicht nur Dokumentations-, sondern auch Forschungsstätte werden. Mit der Bereitschaft des Freistaats, einen Lehrstuhl zu finanzieren, tragen die Bemühungen der Initiatoren Früchte.

Ende des Jahres könnte das Ludwig-Erhard-Zentrum hinter dem Rathaus laut Zeitplan seine Pforten öffnen. Ein Lehrstuhl soll dazugehören. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Wie Ministerpräsident Horst Seehofer am Dienstag bekanntgab, wird die Stiftungsprofessur in den ersten fünf Jahren von der Friede-Springer-Stiftung bezahlt, anschließend übernimmt der Freistaat die Kosten. Die Zusage, dass der Lehrstuhl weiter fortbesteht, ist Voraussetzung dafür, dass sich die Friede-Springer-Stiftung anfangs engagiert, erklärte nun Evi Kurz, Vorsitzende der Stiftung Ludwig-Erhard-Haus, auf Nachfrage.

Seit langem arbeitet Kurz darauf hin, am LEZ einen Lehrstuhl anzusiedeln. Wie es der Titel sagt, wird eine Stiftungsprofessur nicht oder nicht komplett von der Universität bezahlt, sondern von Drittmittelgebern. Der "Ludwig-Erhard-Lehrstuhl für Soziale Marktwirtschaft", so der künftige Name laut Kurz, wird aber zum Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Erlanger Friedrich-Alexander-Universität (FAU) gehören.

Dessen Lehrbetrieb wird sich auch weiter hauptsächlich in der WiSo in Nürnberg abspielen. Doch für Seminare oder einzelne Vorlesungen sollen die Studenten durchaus von Nürnberg nach Fürth kommen. Dass die U-Bahn vor der Tür hält, sei ideal.

Der Professor und seine Mitarbeiter werden Büroräume in einem Flügel des Geburtshauses des Vaters der sozialen Marktwirtschaft, Ludwig Erhard, beziehen. Platz für Seminare und Vorlesungen bietet der dritte Stock im Neubau. Dort sollen Veranstaltungen für bis zu 200 Menschen stattfinden können.

International ausgerichtet

Die Professur soll zur Bewältigung aktueller Herausforderungen beitragen, sagt Kurz. Anfang Juni werden ihr zufolge namhafte Ökonomen aus Deutschland mit Vertretern der Fürther Stiftung Ludwig-Erhard-Haus und der FAU "ein zukunftsorientiertes und international ausgerichtetes" Profil für den Lehrstuhl erarbeiten.

Bilderstrecke zum Thema Ludwig Erhard: Fürths großer, schwieriger Sohn Er gilt als "Vater der sozialen Marktwirtschaft" und als einer von Fürths großen Söhnen: Doch die Beziehung zwischen Ludwig Erhard und seiner Geburtsstadt war lange schwierig. Die Ehrenbürgerwürde blieb dem Mann, der für die CDU 14 Jahre Wirtschaftsminister und später Kanzler der Bundesrepublik war, im von der SPD dominierten Fürth zu seinen Lebzeiten stets verwehrt. 2002 wurde dann anlässlich des 25. Todestages der Fürther Ludwig-Erhard-Initiativkreis gegründet - treibende Kraft hinter dem Ludwig-Erhard-Zentrum, das zurzeit hinter dem Rathaus entsteht.



