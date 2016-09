Licht aus: Stromausfall im Fürther Nordosten

Unter anderem waren Poppenreuth, Ronhof und Sack betroffen - vor 30 Minuten

FÜRTH - Ein Stromausfall hat am frühen Mittwochnachmittag etwa 3400 Fürther Haushalte sowie mehrere größere Betriebe und Einzelhändler in den Ortsteilen Kronach, Poppenreuth, Ronhof, Sack und Steinach betroffen.

Zwei defekte 20.000-Volt-Kabel waren dafür verantwortlich. Nach Auskunft von Rudolf Hoffmann, technischer Leiter der infra, musste der Fürther Energieversorger Netzumschaltungen vornehmen, um die genaue Ursache zu ermitteln.

Ein Großteil der betroffenen Kunden konnte so um 13.36 Uhr wieder versorgt werden, bis etwa 14.36 Uhr waren alle Fürther wieder am Netz. An den beiden Fehlerstellen muss aufgegraben werden, um die schadhaften Bereiche an den Kabel auszutauschen.



fn

