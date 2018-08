Liege stand in Flammen: Feuerwehreinsatz im Palm Beach

STEIN - Am frühen Freitagmorgen rückte die Freiwillige Feuerwehr Stein aus: Denn im Außenbereich der Steiner Bades Palm Beach stieg Rauch auf. Dort hatte eine Liege Feuer gefangen.

Kurz vor 7 Uhr mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Freitag ein Feuer auf dem Gelände des Palm Beach löschen. Foto: ToMa/ Eberlein



"Der Alarm ging um 6.50 Uhr ein", so ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Stein am Freitag. Im Außenbereich des Bades Palm Beach stieg Rauch auf. Als die Feuerwehr eintraf, stand eine Liege in Flammen.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Stein, Deutenbach und

Weihersbuch bekämpften die Flammen und konnten das Feuer, das bereits

auf die Terrasse übergegriffen hatte, löschen. Durch den Brand wurde

auch die Außenfassade erheblich beschädigt. Personen kamen nach

bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden.

Die Brandursache ist noch unklar, das Fachkommissariat für Branddelikte der Kriminalpolizei Fürth ermittelt. Der Sachschaden liegt nach einer ersten

polizeilichen Schätzung bei rund 100.000 Euro.

Das Bad konnte nach dem Einsatz dennoch zu den gewohnten Zeiten öffnen.

(In einer ersten Fassung des Artikels hieß es, ein Kühlcontainer habe gebrannt. Die Polizei spricht nun von einer "Liege" und der "Terrasse". Wir haben das entsprechend angepasst.)

