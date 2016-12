Lippert wird Baureferentin bei der Stadt Fürth

Mehrheit des Stadtrats stimmte am Mittwoch, 21. Dezember, für die 40-Jährige - vor 4 Stunden

FÜRTH - Mit Christine Lippert wird im kommenden Jahr erstmals eine Frau an der Spitze der Bauverwaltung stehen. Eine Mehrheit des Stadtrats wählte sie in diese Position.

Tritt am 1. August 2017 die Nachfolge des amtierenden Baureferenten Joachim Krauße an: Christine Lippert. © Foto: Winckler



Tritt am 1. August 2017 die Nachfolge des amtierenden Baureferenten Joachim Krauße an: Christine Lippert. Foto: Foto: Winckler



27 der 50 Kommunalpolitiker sprachen sich für die 40-Jährige aus, die seit 2013 Chefin der Fürther Gebäudewirtschaft und der Bauaufsicht ist. 23 Stimmen entfielen auf Annette Willmann-Hohman, derzeit Leiterin des Amts für Stadtentwicklung und Stadtplanung in Erlangen.

Willmann-Hohmann war von der CSU vorgeschlagen worden, Lippert von der SPD. Da die Sozialdemokraten mit 26 Sitzen die absolute Mehrheit im Rat stellen, war das Ergebnis absehbar. Zwei weitere Bewerber hatten sich bereits vor der Sitzung aus dem Rennen zurückgezogen.

Christine Lippert tritt am 1. August 2017 die Nachfolge von Joachim Krauße an, der das Amt des Baureferenten seit 23 Jahren innehat. Die Marktredwitzerin wird nach Elisabeth Reichert (Soziales, Jugend, Kultur) und Stefanie Ammon (Finanzen, Organisation, Personal) die dritte Frau in der sechsköpfigen Fürther Referentenriege sein.

Wolfgang Händel