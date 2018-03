Live: Bombenfund in Fürth - Der Sprengmeister ist vor Ort

Zeitplan, Sperrzone und mehr: Hier bekommen Sie alle Infos - vor 1 Stunde

FÜRTH - Anspannung im Fürther Westen: Nachdem auf einer Baustelle bereits am Montagabend eine Fliegerbombe gefunden wurde, steht heute die Entschärfung an. Dazu muss weiträumig evakuiert werden. Alle Infos im Live-Blog.

Bilderstrecke zum Thema

Bei Bauarbeiten auf der Hardhöhe ist am Montagnachmittag eine Fliegerbombe entdeckt worden. Am Mittwochnachmittag erfolgt nun die Entschärfung. Das Areal wurde großräumig evakuiert, Anwohner und Firmen mussten das Gebiet in einem Radius von 500 Meter räumen.