Am Mittwochabend war es endlich soweit: Die Abschlussjahrgänge 2017/2018 an der Staatlichen Berufsschule I und der Berufsfachschulen für Kinderpflege und für Ernährung und Versorgung in Fürth durften endlich offiziell ihren Schulabschluss feiern. Der Startschuss für die Abschlussfeier fiel um 18.30 Uhr im Saal des Neubaus in der Fichtenstrasse. Neben musikalischer Highlights wurden auch die Besten für ihre Leistungen geehrt.