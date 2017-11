Lokale Leckerbissen: Glossen-Lesung bei den Fürther Nachrichten

FÜRTH - Doppel-Lesung in den neuen Räumen der Fürther Nachrichten: Dort präsentieren Autoren des Verlags das beste aus der Glosse "Ganz nebenbei". Auch ein paar Tage später wird's lustig in den Malzböden.

Liest am 7. Dezember fränkische Anekdoten aus seinem Buch "Gäih weider - Hogg di her": Jürgen Leuchauer. Foto: FN



Na klar, Orientierung und Halt soll und muss eine Tageszeitung liefern. Eine Extradosis Unterhaltung darf’s aber schon auch gern sein. Um die himmelwärts strebenden Mundwinkel ihrer Leserinnen und Leser bemühen sich seit Jahren die neun Stamm-Autoren von "Ganz nebenbei". Fans wissen natürlich, wo sie ihre tägliche Glosse finden, nämlich stets unten auf Seite 2 der Nürnberger Nachrichten.

Die lustigsten Texte müssen sie jedoch seit kurzem nicht mehr ausschneiden und sammeln, denn soeben erschienen ist ein "Best of" der kühn komponierten 62-Zeiler. Die Sammlung von 131 "Ganz nebenbei"-Glossen, versehen mit Gerd Bauers Illustrationen, wartet im FN-Lesershop auf ihre Käufer. Wer jedoch die Autoren auch einmal live erleben möchte, hat dazu am 30. November um 19.30 Uhr Gelegenheit. Die NN-Humoristen um Chefredakteur Alexander Jungkunz und Reporter Hans-Peter Kastenhuber lesen in der neuen FN-Geschäftsstelle in den Malzböden (Schwabacher Straße 106) aus ihrem Buch.

Eine Woche später liest Jürgen Leuchauer aus seinem Buch "Gäih weider - Hogg di her", einem Sammelsurium von fränkischen Aphorismen, Anekdoten, Zitaten und Geschichten. Dieses ist ebenfalls über den Lesershop erhältlich.

Für beide Veranstaltungen gibt es noch Karten zum Preis von 10 Euro, mit ZAC-Rabatt nur sechs Euro. Die Tickets sind an allen Geschäftsstellen des Verlags sowie unter der Telefonnummer 0911 216 27 77 erhältlich.

