Lotte und Werner Schröter: Die Liebe kam mit dem Tango

Paar aus Fürth feiert Eiserne Hochzeit und dankt Gott für 65 Jahre Ehe - vor 1 Stunde

FÜRTH - Nach 65 Ehejahren feiern Lotte und Werner Schröter aus Fürth Eiserne Hochzeit.

Mit dem Hochzeitsfoto in der Hand blicken Lotte und Werner Schröter auf 65 erfüllte Ehejahre zurück. Foto: Thomas Scherer



„Dem lieben Gott muss ich heute noch danke sagen“, erklärt Lotte Schröter aus Fürth anlässlich ihrer Eisernen Hochzeit mit Ehemann Werner. In der Johannes-Kirche in Nürnberg/Eibach besiegelten sie ihre Liebe vor Gott und vielen Hochzeitsgästen.

Begonnen hat die fast sieben Jahrzehnte währende Zuneigung der beiden im Gasthaus „Schwarzes Kreuz“ in Eibach während der Kirchweih im Sommer 1949. Gerade erst aus der kräftezehrenden und entsagenden französischen Kriegsgefangenschaft entlassen, durstete es den im schlesischen Wohlau geborenen Werner nach Leben und Liebe.

Bei einem feurigen Tango schließlich kamen sich die späteren Liebenden näher und tauschten am Ende des Festes ihre Adressen aus. Zuhause angekommen verkündete Lotte ihrem Bruder mit einer gewissen Vorahnung: „Der Werner wird mein Mann.“ Und so kam es auch. Zwar verging noch etwas Zeit, doch läuteten schließlich im September 1951 die Hochzeitsglocken für das Paar. Gefeiert wurde im Elternhaus der Braut, das nahezu komplett ausgeräumt wurde, um Platz für die Hochzeitsgesellschaft zu schaffen. Noch heute schwelgen die Jubilare in den wunderschönen Erinnerungen an ihren großen Tag.

Bald schon zogen der Vermessungstechniker und die kaufmännische Angestellte in eine geräumige Wohnung in der Schwabacher Straße. Hier erblickte auch Sohn Manfred das Licht der Welt. Inzwischen bereichern zwei Enkel die Familie.

Viele gute Jahre voller Lebensfreude, Glück und unzähligen Urlauben in den Bergen aber auch am Meer folgten, bis in Dambach ein schmuckes Häuschen die neue Heimat der Familie wurde. Bis heute ist Werner ein weithin beachteter Tischtennisspieler. Unglaubliche 63 Jahre betreibt er den Sport aktiv. „Das hält fit“, bilanziert der 90-Jährige bei bester Gesundheit.

Alkohol und Zigaretten waren für das sportliche Paar nie ein Thema. Stattdessen viel Bewegung an frischer Luft und täglich Obst sowie Gemüse. „Aber ohne Gottes Hilfe wäre all das Schöne nicht möglich gewesen“, relativiert Lotte voller Dankbarkeit.



