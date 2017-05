Ludwig-Erhard-Zentrum: Arbeiter stürzt im Neubau

FÜRTH - Glimpflicher als zunächst befürchtet verlief ein Unfall auf der Baustelle fürs Ludwig-Erhard-Zentrum: Ein Arbeiter war mit seinem Fuß in einem Loch hängengeblieben. Die Einsatzkräfte hatten sich darauf eingestellt, jemanden aus einem Schacht retten zu müssen.

Neben dem Fürther Rathaus entsteht das Ludwig-Erhard-Zentrum, das an den Vater der sozialen Marktwirtschaft erinnern soll. © Ralf Rödel



Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten am Freitagmorgen in die Ludwig-Erhard-Straße. Offenbar hatte der Notruf danach geklungen, dass ein Arbeiter in einen Schacht gefallen sei. Die Feuerwehr stellte sich deshalb auf einen Höhenrettungseinsatz ein, wie Einsatzleiter Christian Rieck von der Fürther Berufsfeuerwehr auf FN-Nachfrage sagte.

Vor Ort stellte sich die Situation glücklicherweise weniger dramatisch dar: Ein Mitarbeiter einer Baufirma war im Erdgeschoss mit dem Fuß im Schachteingang hängen geblieben, "er ist nicht abgestürzt, sondern hingefallen", so Rieck. Der Mann wurde ins Freie getragen, wo sich der Rettungsdienst um ihn kümmerte.

