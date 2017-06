Luther als Kunst am Oberasbacher Kirchturm

OBERASBACH - "Luther in Graffiti" lautet ein Beitrag der evangelischen St.-Markus-Gemeinde in Oberasbach zum Lutherjahr. Etwa 3 x 4,5 Meter groß ist das Sprühbild, das der Nürnberger Graffiti-Künstler Shon für den Turm der modernen Kirche angefertigt hat. Für Pfarrer Berthold Kreile nur ein Teil seiner Jubiläumsaktivitäten. Bald geht er mit Gemeindemitgliedern wandern – von Eisenach nach Möhra, wo Luther herstammt.

Pfarrer Berthold Kreile von der St.-Markus-Gemeinde in Oberasbach und der auffällige Beitrag zum Lutherjahr. © Foto: Budig



"Herzlich willkommen, treten Sie ein." Die Tür zur Kirche St. Markus steht den Menschen meist offen. Folgt man der Aufforderung von der Homepage, betritt man einen überraschend anziehenden Kirchenraum.

Denn von außen wirkt das graue Beton-Gotteshaus wenig anziehend. Im Inneren bietet ein vieleckiger Kirchenraum, dessen bunte Glasfenster eine abstrakte Auslegung aus dem Markus-Evangelium zeigen, eine Stätte der inneren Sammlung. Das Licht ist hell und doch geprägt vom farbigen Mosaik, der Raum still und kühl – ein Ort, der die persönliche Einkehr erleichtert.

Farbe auf die Fassade

Die graue Fassade seines Kirchturms hat Pfarrer Berthold Kreile, der die Markus-Gemeinde gemeinsam mit seiner Frau, Pfarrerin Martina Hessenauer, seit 2013 leitet, schon lange zum Handeln inspiriert. Jetzt nutzte er die Luther-Jubiläums-Aktivitäten, um den mit ihm bekannten Kunststudenten Antonio Seifert, der sich als Graffiti-Künstler Shon nennt, zur Zusammenarbeit zu überreden. Shon wählte das historische Vorbild von Lucas Cranach, verfremdete es auf seine Weise und besitzt damit nun die optische Hoheit am Oberasbacher Rathausplatz. Auf diesen schaut sein Luther und macht sich seine Gedanken über Gott und die Welt.

Was ist Pfarrer Kreile wichtig an seinem Kirchenvater Luther? "Vielleicht, dass wir uns nicht bemühen müssen, um perfekt zu sein. Wir dürfen aus der Gnade Gottes leben, das Geschenk annehmen. Wir können dadurch ehrlich zu uns selbst sein", sagt Kreile nach kurzem Nachdenken. Und dies: "Wir dürfen ganz gelassen sein. Gott nimmt uns, wie wir sind." Zu den Höhepunkten des Lutherjahres in Oberasbach gehört noch eine Predigt von Dekanin Almut Held in St. Markus am letzten Junisonntag, 25. Juni.

PETER BUDIG