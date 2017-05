Luther-Spiel erhält stattliche Summe

Aus dem Kulturfonds Bayern gehen 17 100 Euro an das Langenzenner Theaterprojekt - vor 48 Minuten

LANGENZENN - Der Kulturfonds Bayern fördert das gemeinsame Theaterprojekt "Luther" der Hans-Sachs-Spielgruppe und der Klosterhofspiele in Langenzenn.

Luther – hier eine Figur des Künstlers Ottmar Hörl – zieht, auch beim Kulturfonds Bayern, aus dem die Langenzenner Theaterspieler bedacht werden. © Archivfoto: Hans-Joachim Winckler



Luther – hier eine Figur des Künstlers Ottmar Hörl – zieht, auch beim Kulturfonds Bayern, aus dem die Langenzenner Theaterspieler bedacht werden. Foto: Archivfoto: Hans-Joachim Winckler



17 100 Euro erhalten die Langenzenner Theaterspieler für die Produktion und die Aufführungen im Juni und Juli.

"Ich freue mich sehr, dass dieses im Reformationsjahr stattfindende, einzigartige Projekt finanzielle Unterstützung vom Freistaat erhält", meinte der CSU-Landtagsabgeordnete Hans Herold mit Blick auf die Entscheidung von Kultusminister Ludwig Spaenle.

Herold hatte gemeinsam mit dem Staatssekretär für Bildung und Kultus, Bernd Sibler, und Landrat Matthias Dießl über den Kulturfonds und dessen Möglichkeiten informiert. "Es ist schön zu sehen, dass dieses Engagement auf Resonanz gestoßen ist", sagte Herold.

In einer ersten Tranche werden 92 Projekte in Bayern mit bis zu 25 000 Euro gefördert. Insgesamt fließt rund eine Million Euro in die Regierungsbezirke.

Über die Anträge, die sich auf mehr als 25 000 Euro belaufen, wird in den kommenden Wochen entschieden. Herold hofft, dass "auch hier Projekte aus dem hiesigen Stimmkreis vertreten sind".

fn