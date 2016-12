Ma Baker ankert an der Bibert

Musical, Theater, Kabarett: Zirndorfs Kulturprogramm 2017 — Vorverkauf läuft - vor 4 Stunden

ZIRNDORF - Das Zirndorfer Kulturangebot 2017 beschert der Paul-Metz-Halle Besuch von prominenten Schauspielern und Quatschmachern. Auch Boney M. und Simon & Garfunkel kommen — na ja, fast. Der Vorverkauf läuft bereits. Ein Überblick.

Auf die zarte Tour: Das Boney-M.-Musical „Daddy Cool“ kommt mit reichlich Tanz- und Kussszenen im Frühjahr in die Paul-Metz-Halle. © Foto: Joris van Bennekom



Sein Flirtdialog „Gut gegen Nordwind“ war in der Bühnenfassung im vergangenen Jahr im Stadttheater Fürth zu sehen. Mit Daniel Glattauers Komödie „Die Wunderübung“ geht es am 4. März abermals ins Labyrinth zwischenmenschlicher Beziehungen. Mit an Bord sind bei diesem Gastspiel der Komödie im Bayerischen Hof München die TV-Stars Michaela May („Polizeiruf 110“), Ingo Naujoks („GZSZ“) und Michael Roll („Das Traumschiff“).

Auf die harte Tour: Lisa Fitz, hier beim Auftritt in Roth im September, schwingt die Gerte am 30. März. © Foto: Klier



In der Sparte Kabarett und Comedy macht Lisa Fitz am 30. März den Anfang. In ihrem neuen Programm „Weltmeisterinnen – gewonnen wird im Kopf“ spielt, spricht und singt das original bajuwarische Weibsbild in mehreren Rollen. Und es geht zünftig weiter: Am 27. Oktober zeigen die musikalisch und kabarettistisch zuverlässig boshaften Wellküren ihr Programm zum 30-jährigen Bühnenjubiläum. Wer Moni, Bärbi und Burgi im vergangenen September in Großhabersdorf verpasst hat, ist hier richtig.

Bernhard Hoëcker, Komiker, Schauspieler, Moderator und bekannt unter anderem aus den TV-Shows „Wer weiß denn sowas?“ und „Genial daneben“, ist 2015 ebenfalls mit einem Bühnenprogramm unterwegs. „So Liegen Sie richtig falsch“ heißt das Solo, das er den Zirndorfern am 15. November zeigt. Wie immer hilft er dabei der Welt auf die Sprünge und lässt sich den einen oder anderen Lapsus dies- und jenseits des göttlichen Horizonts auf der Zunge zergehen.

Heimspiel für Ulla Wolf: Mit ihrer Band präsentiert die Zirndorfer Sängerin am 28. April Highlights aus Country, Folk und Pop von Dusty Springfield bis Miranda Lambert, von Hank Williams bis Tom Waits — Songs aus eigener Feder inklusive.

Vor 40 Jahren landete Produzent Frank Farian mit einer von ihm ausgetüftelten Band einen Volltreffer. Boney M. dominierte die Charts der späten siebziger Jahre wie sonst nur Abba, und so war es nur eine Frage der Zeit, wann auch über dieses dynamische Quartett ein Musical an den Start gehen würde. „Daddy Cool“ feierte schon 2006 in London seine Uraufführung, nun führt eine Deutschland-Tour auch in die Paul-Metz-Halle. Am 20. Mai kommen in einer zweistündigen Show mit Liveband und Showtanzgruppe über 20 Boney-M.-Hits von „Ma Baker“ bis „Rivers of Babylon“ zu Gehör.

Und gleich noch ein Fall für Nostalgiker, die glauben, dass auf die Siebziger nichts Gescheites mehr folgte: Der Musik des bis heute erfolgreichsten amerikanischen Folk-Rock-Duos widmet sich am 2. Dezember die Simon & Garfunkel Revival Band. In seinem Programm „Feelin’ Groovy“ präsentiert das europaweit tourende Quintett in Zirndorf die schönsten Songs des Kult-Duos. „Man könnte meinen, die sind echt“, schrieb die Neue Osnabrücker Zeitung über die fünf Erfurter.

Wer gerne die Tanzbeine schwingt, sollte ebenfalls sein Augenmerk auf Zirndorf richten. So steigt der große Seniorentanz-Ball bereits am 8. Januar. Am 12. Februar wird sich das Collegium Dixicum beim Frühschoppen ganz in den Dienst des Dixieland-Sounds stellen. Eine Faschingstanzparty gibt es am 18. Februar mit der Nürnberger Rock-Oldie-Band Saitenspinner, und zum Bockbierfest am 18. März spielt die „Best-Of Band“ aus Seubersdorf in der Oberpfalz für alle, die noch zuzuhöre imstande sind. Am 14. Oktober wiederum wird die Paul-Metz-Halle mit über 500 Rosen glanzvoll dekoriert sein, um ein stilsicherer Rahmen für den Zirndorfer Rosenball zu sein.

Zum Jahresende 2017 hat Kulturamtsleiter Gerhard März Stars des Veitshöchheimer Faschingstrubels an Land gezogen. Norbert Neugirg, Kommandant der Altneihauser Feierwehrkapell’n, wird zusammen mit fünf Mitgliedern der Kapelle in einer völlig neuen Rolle zu sehen sein und am 16. Dezember die Altneihauser Weihnachtslesung präsentieren. Bereits am 14. Dezember sind die Kinder an der Reihe. Auf Weihnachten 2017 wird „Morgen, Findus, wird’s was geben“ nach der Geschichte von Sven Nordqvist einstimmen.

Eine Broschüre, die einen Überblick über das gesamte Programm 2017 (www.paul-metz-halle.de) bietet, ist soeben erschienen. Karten für alle Veranstaltungen gibt es im Kulturamt Zirndorf (Fürther Straße 8, Tel. 9 60 01 08).

Matthias Boll