Mädchen in Fürth ertrunken: Im Notfall zählt jede Minute

Tragisches Unglück in Vach - Wie man beim Sturz in einen Fluss am besten hilft - vor 1 Stunde

FÜRTH - Viele Helfer waren am Sonntag im Einsatz, um ein fünfjähriges Mädchen zu retten, das in Vach in die Regnitz gefallen war. Das Kind starb wenig später im Krankenhaus. Die Strömung hatte es schnell vom Unfallort weggetrieben. Wie Augenzeugen im Notfall reagieren sollten, erklärt ein Experte von der DLRG.

Mit Booten und auch zwei Helikoptern wurde nach dem Mädchen gesucht, dass in Vach in die Regnitz gefallen und flussabwärts abgetrieben worden war. © Foto: News5/Bauer



Nach bisherigem Kenntnisstand der Ermittler war das Mädchen gegen 18 Uhr ohne Fremdverschulden ins Wasser gestürzt und flussabwärts getrieben. Es hatte offenbar in der Nähe der Regnitzbrücke mit seinem Bruder am Ufer gespielt. Wie es zu dem Unfall kam und wo sich die Eltern aufhielten, war von der Polizei noch nicht zu erfahren.

Sofort begann ein Großeinsatz von Polizei, DLRG, Feuerwehren und Rettungskräften. Etwa einen Kilometer von der Unfallstelle entfernt entdeckten Rettungskräfte schließlich das Mädchen. Es war zu dem Zeitpunkt wohl schon 45 bis 60 Minuten im Wasser, schätzt Alex Schmid, Einsatzleiter der DLRG, auf FN-Nachfrage. Mit dem Hubschrauber wurde die Fünfjährige in die Erlanger Kinderklinik geflogen, wo Ärzte um ihr Leben kämpften. Vergeblich: Am Sonntagabend verstarb das Mädchen im Krankenhaus.

In Vach weckte die traurige Nachricht Erinnerungen an ein Unglück im Dezember 2015: Damals war ein sechsjähriger Junge in den Main-Donau-Kanal gestürzt, er war zehn Minuten unter Wasser, bevor ihn sein Vater und eine Polizistin herausziehen können. Der Junge hatte Glück: Ein Sauerstoffmangel über so viele Minuten hinweg kann tödlich sein. Doch die Kälte schützte das Kind: Der unterkühlte Körper benötigte weniger Sauerstoff. Fünf Tage lag der Sechsjährige im Koma, dann erholte er sich. Die Ärzte waren sicher, dass er keine bleibenden Schäden haben würde.

Jede Minute zählt

Die relativ starke Strömung in der Regnitz erschwerte die Suche am Sonntagabend: Die Fließgeschwindigkeit betrug wohl einen Meter pro Sekunde, schätzt DLRG-Einsatzleiter Schmid.

Leider komme es nicht so selten vor, sagt Schmid, dass Kinder in Flüsse oder Wasserbecken stürzen oder die Tiefe unterschätzen. Meist können Angehörige sie zum Glück retten.

Weil jede Minute zählt, ist es wichtig, dass Augenzeugen richtig reagieren. Was richtig ist, hängt wiederum davon ab, wie gut man selbst schwimmen kann und wie stark die Strömung ist. Wer nicht sicher im Wasser ist, sollte schauen, ob er dem Verunglückten etwas zuwerfen oder hinreichen kann, an dem er sich festhalten kann.

Nicht aus den Augen verlieren

Ein geübter Schwimmer hätte sich wohl in der Regnitz über Wasser halten können, sagt Schmid. Eine starke Strömung aber kann auch für gute Schwimmer die Gefahr bergen, dass sie sich an Treibgut verletzen oder irgendwo hängen bleiben und nach unten gerissen werden.

Kann man selbst nicht helfen, sollte man schnellstmöglich den Notruf wählen und den genauen Ort durchgeben. Wird das Opfer abgetrieben, sollte man möglichst am Rand daneben mitlaufen und es nicht aus den Augen verlieren, damit man die Rettungskräfte gleich zur richtigen Stelle lotsen kann.

Claudia Ziob