Die Restaurantkette Burgerheart hat nun auch in Fürth eröffnet. Der schicke Laden in der Friedrichstraße lädt mit seinem denkmalgeschützten Ambiente alle Burgerfans zum Verweilen ein. Demnächst wird dann auch der Biergarten geöffnet sein. Wir durften vorab schon mal einen Blick in den Laden werfen. Fazit: Hmmm... lecker! © Hans-Joachim Winckler