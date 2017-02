Malzböden: Besuch am alten Arbeitsplatz

Brauer Hans Aichinger in der neuen Redaktion der Fürther Nachrichten - 21.02.2017 20:02 Uhr

FÜRTH - Besonderen Besuch in ihren neuen Redaktionsräumen haben die FN nun bekommen: Mit Hans Aichinger schaute sich in den Malzböden ein Brauer um, der über Jahrzehnte dort gearbeitet hat, wo jetzt die Journalisten Zeitung machen.

Hans Aichinger, zu Besuch an seinem früheren Arbeitsplatz. © ja/Foto: Hans-Joachim Winckler



Aichinger hat in den 40er Jahren bei der Brauerei Humbser gelernt. Sudhaus, Malzböden, Werkstätten — der inzwischen 85-Jährige kann sich auf dem Areal an der Schwabacher Straße heute noch exakt orientieren, auch wenn sich die Innenausstattung der Räume doch stark verändert hat. Wo nun Computer und Bildschirme im Mittelpunkt stehen, hatte Aichinger vor allem körperliche Arbeit zu verrichten: Malzschaufeln zum Beispiel. „Da hat kanna gfragt, ob du müd bist“, erinnert er sich an Zeiten, die nicht immer einfach waren. Die Humbser an der Schwabacher Straße fusionierte 1967 mit der Brauerei Geismann, ehe sie schließlich 1972 in der Patrizier Bräu aufging.