"Malzböden" werden zum Live-Spaß

Lesung und Musik bei den FN: Die "mab"-Glossen mit Matthias Boll und Luis Campos - vor 6 Minuten

FÜRTH - )Keine Geschichte, keine Nachricht, keine Absurdität zwischen der Kleeblattstadt und dem hintersten Winkel der Welt ist zu abgedreht, um nicht in den "Malzböden" vorgestellt zu werden. Seit vielen Jahren bringt stets von Montag bis Freitag die Glosse auf Seite 1 des Lokalteils der Fürther Nachrichten die Lesenden zum Schmunzeln. Nun stellt sich Autor "mab" am kommenden Donnerstag, 21. Februar, in einer Live-Lesung dem Publikum vor. Schauplatz ist die FN-Geschäftsstelle (Schwabacher Straße 106, Tel. 2 16 27 77), Beginn um 19.30 Uhr.

((Platzhalter)"mab": Hinter dem Kürzel steckt FN-Kulturredakteur Matthias Boll. Für "Malzböden — Die mab-Glossen live" hat er einige Beiträge der vergangenen Monate mit hohem Lachtränen-Faktor zusammengestellt. WM-Debakel, Käsefüße im Kino, "Bambi"-Folter im Gefängnis, Überfall-Pannen mit Stabmixern: Die "Malzböden" wissen Bescheid.

Matthias Boll zur Seite geht mit iberischen und lateinamerikanischen Klängen Konzertgitarrist Luis Campos. Der gebürtige Ecuadorianer ging mit 17 Jahren nach Europa, wo er am Salzburger Mozarteum studierte und mit Auszeichnung abschloss. Ein Masterstudium führte ihn in die Niederlande. Er gewann zahlreiche Preise, unter anderem in Argentinien, Österreich und Ungarn. Seit 2010 leitet er seine eigene Gitarrenklasse beim Erlanger Musikinstitut, viele seiner Schülerinnen und Schüler sind Wettbewerbs-Preisträger. Campos lebt in Oberasbach.

Karten für "Malzböden — Die mab-Glossen live" gibt es in der FN-Geschäftsstelle, ZAC-Kartenbesitzer erhalten Rabatt.

fn