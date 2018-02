MamMam brät bald auch in Fürth Burger

FÜRTH - Fürth bekommt einen weiteren Burger-Laden: Die Macher von MamMam aus Nürnberg eröffnen im Schatten von Rathaus und Ludwig-Erhard-Zentrum ihre dritte Filiale – und versprechen regionale Qualität.

Die Reklame verrät’s: Es dauert nicht mehr lange, bis ein Burger-Laden den Leerstand in der Ludwig-Erhard-Straße füllt. MamMam aus Nürnberg kommt über die Stadtgrenze. © Foto: Anja Hinterberger



Bislang ist MamMam in der Tetzelgasse und der Vorderen Sterngasse in Nürnberg vertreten. Bald folgt der Sprung nach Fürth. Inhaber Max Demirkazik wurde übers Internet auf die freie Ladenfläche in dem Altbau in der Ludwig-Erhard-Straße aufmerksam. "Es ist ein so schönes Haus", schwärmt er. Für kleinere Betriebe sei es nicht einfach, an solche Objekte zu gelangen.

Im April will der Eigentümer den sanierten Laden an die neuen Mieter übergeben, dann müssen Böden verlegt sowie Geräte und Mobiliar aufgestellt werden. "Wenn alles klappt, können wir am 1. Mai eröffnen", sagt Demirkazik. Das Angebot wird sich nicht von den Nürnberger MamMam-Läden unterscheiden. Der gelernte Koch setzt auf regionale Waren und auf Handarbeit.

„Tiefkühlprodukte gibt es bei uns nicht.“ Auch die Pommes werden selbst gemacht. Einmal in der Woche kommt eine Lieferung der Angusmanufaktur Franken. Das Fleisch werde täglich „frisch gewolft“, sagt Demirkazik. Die Patties, also die Fleischküchle, werden vor Ort geformt. Ebenfalls eigenhändig stellt die MamMam-Crew das Eis für die Milchshakes her in den Sorten Vanille, Schoko, Erdnuss, Oreo, Mango und Erdbeere.

Wie schon die Nürnberger Läden wird die Fürther Filiale mit 40 Plätzen eine überschaubare Größe haben. Kleine Besonderheit: Dank einer offenen Küche köbbeb die Gäste dem Koch in Fürth bei der Arbeit zusehen.

Burger mit ausgefallenen Namen wie "Chuck Norris" oder "El Gordo" sucht man im MamMam vergeblich. "Bei uns gibt es nur Hamburger und Cheeseburger", stellt Demirkazik klar. Diese kann der Gast dann aber nach dem Baukastenprinzip mit unterschiedlichen Toppings aufstocken – von Bacon über Avocado und Gorgonzola bis zum Spiegelei.

Damit schwappt der schon lang anhaltende Burgertrend auch immer mehr nach Fürth: Im April 2017 hatte die Würzburger Kette "Burgerheart" ein Lokal in der Friedrichstraße eröffnet. Im November 2016 hat sich das "Burger n’ Friends" in der Erlanger Straße etabliert.

