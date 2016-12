Man nehme Kinder, Kochtöpfe und Spaß

FÜRTH - Was gibt es an einem kalten Wintertag kurz vor Weihnachten Schöneres, als Plätzchen zu backen? Was erfrischt im August bei 30 Grad im Schatten besser als ein gekühlter Beerenshake? Diese und weitere Rezepte, die auf jeden Monat des Jahres abgestimmt sind, stehen im neuen Kalender, den Kinder mit ihren Betreuern aus dem Jugendhaus Hardhöhe für 2017 erstellt haben.

Es ist angerichtet: Jugendhaus-Betreuerin Veronica Schönhuber (li.) mit einigen der Nachwuchsköche und dem Kalender, der seinen Besitzern ein genussreiches 2017 verspricht. © Foto: Veh



Immer der Nase nach: Neben einem Playstation-Raum, einem rosafarbenem Mädchenzimmer und einer kleinen Sporthalle, in der meistens Fußball gespielt wird, gibt es auch eine Küche im Jugendhaus. Dort schwingen die jungen Fürtherinnen und Fürther mindestens einmal pro Woche gemeinsam mit ihren Betreuern die Löffel. Seit Beginn des Jahres haben sie Rezepte, die dabei zum Einsatz kamen, gesammelt und aufgehoben. Insgesamt 17 Kochanleitungen schafften es schließlich in den Kalender, der nun bei der Weihnachtsfeier des Jugendhauses präsentiert wurde.

„Meistens freitags haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, welche Gerichte am besten zum jeweiligen Monat passen“, berichtet Veronica Schönhuber. Die 29-Jährige ist eine von vier Betreuern, die die Jugendlichen beaufsichtigen, sich um sie kümmern und eben auch mit ihnen kochen.

„Wir haben jeden Tag zwischen 25 und 60 Kinder hier, zum Fasching waren es sogar mal 96. Für den Kalender haben also sehr viele Kinder zusammengearbeitet. Gemeinsam haben wir neue Rezepte ausprobiert, verbessert und schließlich fotografiert. Eine Grafikerin hat den Kalender am Ende designt“, erklärt Schönhuber.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Viele unterschiedliche, vegetarische und teils internationale Gerichte bringen den Kalenderbesitzer ein Jahr lang auf den Geschmack der Jugend. Darunter sind etwa Rezepte für arabische Falafel im September oder für polnische Piroggen im Februar. Auch Bürgermeister Markus Braun stattete der Weihnachtsfeier einen Besuch ab und zeigte sich begeistert von dem originellen Werk. Sein besonderer Dank galt den kreativen Kindern, sie seien die Pioniere dieses vorbildlichen Projektes gewesen.

Die Nachwuchsköche selbst sind ebenfalls glücklich mit dem fertigen Kalender. „Ich finde das cool. Gleich morgen suche ich mir mein Lieblingsgericht aus und koche das dann mit meiner Mama“, freut sich der neunjährige Pascal, der das Jugendhaus regelmäßig besucht. Für die Weihnachtsfeier waren die Jugendlichen außerdem besonders fleißig, denn sie kochten gleich drei Gerichte aus dem Rezeptkalender für alle Besucher.

Die Gesundheitsregion Plus unterstützte das Projekt gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse. Die wiederum finanzierte den Druck von 650 Exemplaren des Kalenders, die nach den Weihnachtsferien an der Grund- und Mittelschule Soldnerstraße kostenlos verteilt werden.

